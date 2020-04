Takto bude pravděpodobně vypadat domovská obrazovka iPhonu v iOS 14

Chystaný iOS 14 by měl přinést jednu z největších designových a zároveň funkčních změn operačního systému iOS za poslední roky. Uniklý kód tohoto systému totiž před pár dny prozradil, že se Apple chystá umožnit na domovskou obrazovku iPhonu umožnit přidávat kromě aplikací i widgety a to navíc v mnohem zajímavější formě než je tomu nyní na iPadOS. Widgety by totiž neměly být připnutelné jen na jedno místo, ale měly by být umístitelné kdekoliv, díky čemuž by lépe do designu Home Screenu iPhonu zapadly. Pokud si stále nedokážete toto vylepšení představit, pokusíme se vám následujícím konceptem pomoci.

Díky relativně velkému množství informací o widgetech z iOS 14 vznikají první koncepty, které jsou právě na těchto informacích založeny a de facto tedy zřejmě s předstihem odhalují podobu tohoto vylepšení. S jedním velmi povedením přispěchal dnes i designér Parker Ortolani, na jehož výtvor se můžete podívat na boku tohoto odstavce. Jak můžete vidět, widgety se na konceptu iOS 14 tváří svým způsobem jako klasické aplikace, jelikož částečně kopírují tvary ikon aplikací, byť si pro sebe berou mnohem víc místa na ploše. Nicméně ani přesto nepůsobí nikterak rušivě, ba naopak uživatelské rozhraní příjemně ozvláštňují a celkově jej dělají uživatelsky přívětivější. Zobrazují totiž informace, které by byly jinak zobrazitelné buď po spuštění aplikace nebo po vstupu do widgetového centra. Jednalo by se tedy veskrze o užitečnou novinku.

Pokud Apple widgety do iOS 14 skutečně přidá, je prakticky jasné, že jejich využití ponechá ryze na dobrovolnosti uživatelů. Jinými slovy – pokud nebudete chtít tato zobrazení využívat, budete moci bez jakéhokoliv omezení zůstat na zobrazení klasických ikon aplikací a jejich widgety se vám budou moci stále zobrazovat ve widgetovém centru, jako je tomu nyní. Přidání této novinky tak bude spíš jakousi další přidanou hodnotou systému iOS, který bude opět o něco více uživatelsky přizpůsobitelný, což je po něm v poslední době čím dál více vyžadováno. Zda se novinky dočkáme či nikoliv nicméně ukáže až červen a WWDC, na kterém se iOS 14 představí světu.