Jak na iPhonu používat Fotky na iCloudu a jak je nastavit

Říká se, že uživatel, který pravidelně nezálohuje svá data, o žádná svá data prozatím nepřišel. Stát se to ale může ze dne na den každému z nás a někdy nemusí ani dojít k selhání hardwaru. Někdy totiž stačí, abyste svůj iPhone někde nechali nepozorovaně ležet a může vám být ukraden. Ve všech těchto případech se vám může hodit záloha, a to buď ta lokální, anebo cloudová. V dnešní době je samozřejmě čím dál tím více populární záloha na iCloud, kterou využívá nespočet jablečných uživatelů. Se zálohou na iCloud úzce souvisí i Fotky na iCloudu a my si v dnešním článku ukážeme, co to vlastně Fotky na iCloudu jsou, jak je můžete nastavit, a další informace, které byste měli znát.

Co jsou to Fotky na iCloudu?

Jednoduše řečeno, Fotky na iCloudu je jablečná služba, díky které můžete všechny vaše fotografie uložit na iCloud. To znamená, že zde fotky budou jednak v bezpečí, pokud dojde k odcizení či zničení vašeho zařízení, a jednak tak budete mít přístup k těmto fotografiím z jakéhokoliv jiného zařízení – v případě jablečných zařízení budete mít fotografie v aplikaci Fotky, v případě jiných zařízení můžete k fotkách přistupovat pomocí webu iCloud.com.

Jak lze fotky na iCloudu aktivovat?

Pokud chcete fotky na iCloudu aktivovat, tak je postup velmi jednoduchý. Stačí, abyste otevřeli nativní aplikaci Nastavení na vašem iPhonu či iPadu, a zde poté sjeli o něco níže, dokud nenarazíte na možnost Fotky, na kterou klikněte. Jakmile tak učiníte, tak pomocí přepínače funkci Fotky na iCloudu jednoduše aktivujte. V tomto případě je samozřejmě nutné, abyste měli na iCloudu dostatek volného místa pro zálohování vašich fotek. Berte v potaz, že po aktivaci Fotek na iCloudu se všechny fotografie musí odeslat na iCloud, což může trvat i několik dní. K odesílání dochází především v noci, kdy zařízení nepoužíváte a máte jej připojené k nabíječce. Zároveň může při přenosu dojít k určitých chybám (například duplikace fotek) – tyto chyby neřešte a rozhodně žádné fotky nemažte. Vyčkejte, dokud se všechny fotografie neodešlou na iCloud, a až poté případně fotografie vymažte.

Úložiště na iCloudu, které máte k dispozici, najdete v Nastavení -> váš profil -> iCloud, kde se v horním grafu můžete o volném místě přesvědčit. Pokud v Nastavení -> váš profil -> iCloud klepnete na tlačítko Spravovat úložiště, a poté Změnit tarif úložiště, můžete si zakoupit větší tarif na iCloudu.

Dodatečná nastavení

Pokud máte na vašem iPhonu či iPadu málo místa v lokálním úložišti, tak budete mít k dispozici ještě další nastavení Fotek na iCloudu. Když přejdete do Nastavení -> Fotky, tak se vám v tomto případě zobrazí další dva řádky, ve kterých si můžete nastavit, v jaké podobě budou fotografie uložené ve vašem zařízení. Pokud zvolíte možnost Optimalizovat úložiště na iPhonu, tak se v lokálním úložišti budou nacházet pouze zmenšené fotografie v horší kvalitě, čímž ušetříte klidně i několik desítek gigabajtů, na iCloudu však fotografie budou v plném rozlišení. Pokud zvolíte možnost Stáhnout a ponechat původní, tak jak ve vašem iPhonu, tak na iCloudu, budou fotografie v plném rozlišení. Na iPhonu tak nedojde k uvolnění místa.