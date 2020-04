Nad termínem představení high-endového iPadu Pro s mini LED displejem visí stále otazníky

Loni v prosinci prohlásil známý analytik Ming-Chi Kuo, že společnost Apple pracuje možná až na šesti produktech, které by měly být opatřené miniLED displeji. Mezi nimi měl být například high-endový iPad Pro – v souvislosti s tímto tabletem analytici spekulovali také o procesoru A14X. Původně se mluvilo o tom, že by tablet mohl spatřit světlo světa ve třetím čtvrtletí letošního roku. Nyní však nad jeho představením visí čím dál větší otazníky.

Celosvětová koronavirová pandemie ale zasáhla do naprosté většiny oblasti podnikání a výroby, na delší dobu se uzavřely provozovny dodavatelských řetězců Applu a zaměstnanci cupertinské společnosti jsou nuceni minimálně do začátku května pracovat z domova. Vydání high-endového iPadu Pro s miniLED displejem by se tedy mohlo posunout až na počátek příštího roku – mluvil o tom například také analytik Jeff Pu. Jeff Pu kromě jiného také uvádí, že Apple letos na podzim uvede trojici nových iPhonů 12. Dva modely by měly být opatřeny 6,1-palcovým displejem, třetí model by měl mít displej o úhlopříčce 5,4 palce. V říjnu bychom se pak podle Pua měli dočkat high-endového 6,7-palcového modelu. Minulý měsíc se ke zmíněnému tabletu vyjádřil také leaker Jon Prosser. Také on se přiklání k názoru, že by zmíněný iPad Pro měl být osazen procesorem A14X, a dodává, že by měl podporovat také 5G konektivitu. Prosser ale nesouhlasí s teorií o odložení vydání tabletu, a tvrdí, že bychom se ho skutečně mohli dočkat již koncem tohoto roku. To byl ale kromě jiného také znamenalo, že by cupertinská společnost vydala dva modely iPadu Pro v jednom roce.

Jak všichni víme, obohatila společnost Apple svou produktovou linii iPadů Pro minulý měsíc. Letošní iPad Pro je poháněn procesorem A12Z Bionic. Ten je navržen tak, aby díky němu tablet lépe zvládal práci s náročnějšími aplikacemi, zpracováním 4K videa nebo třeba práci s rozšířenou realitou. Kromě toho je iPad Pro 2020 opatřen LiDAR skenerem pro ještě lepší možnosti práce v rozšířené realitě, vylepšenými mikrofony a displejem s True Tone a podporou gamutu P3. Jedná se první aktualizaci iPadu Pro od října roku 2018.