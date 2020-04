Vše, co jste chtěli vědět o softwarovém boji Applu a Googlu proti koronaviru

Na konci minulého týdne jsme vás informovali o tom, že se Aple v boji proti koronaviru rozhodl spojit síly s Googlem, se kterým hodlá vytvořit sadu nástrojů pro aplikace a později i určitá přizpůsobení operačního systému iOS, které pomohou pandemii porazit. Pojďme si tedy v následujících řádcích společně vysvětlit, o co vlastně půjde.

Koncept celé technologie je poměrně jednoduchý. Hlavní prim u ní má hrát Bluetooth, který se bude v reálném čase připojovat na kompatibilní zařízení kolem sebe a jejich unikátní identifikátory zaznamenávat. To však bude možné jen v případě, že bude druhé zařízení disponovat podporou stejné technologie. Veškerá tato propojení budou zaznamenávány do pomyslného digitálního deníčku, který bude moci majitel telefonu v případě, že bude nakažen koronavirem, předat hygienikům a ti následně skrze data z něj kontaktují uživatele zařízení, ke kterým se telefon nakaženého připojil a kteří budou vyhodnoceni jakožto možní nakažení. Jedná se tedy de facto o stejný systém, který využívá česká aplikace eRouška, o které si můžete více detailů přečíst zde.

Apple v tiskové zprávě v pátek uvedl, že v polovině května uvolní pro vývojáře speciální API, které budou moci zakomponovat do svých aplikací a které právě sběr dat nejenže umožní, ale i zjednoduší. Postupem času pak hodlá technologii začlenit i do systému iOS (a Google do Androidu), což si mnozí uživatelé vyložili tak, že ve výsledku nebude nutné mít staženou žádnou další aplikaci pro funkčnost možného upozornění na koronavirus. Pravda je ovšem taková, že i přes implementaci “digitálního deníku” přímo do systému má být k funkčnosti technologie stále potřeba vládní aplikace, která má zprostředkovávat veškerá data ohledně pozitivních případů COVID-19. Tato aplikace tedy bude velmi pravděpodobně sloužit i jako jakýsi most ke potenciálně nakaženému kontaktu.

Je to o lidech

Vytvoření technologie je jedna věc a její využití v praxi věc druhá a v tomto směru mnohem obtížnější. Přestože poloha uživatelů nebude absolutně zaznamenávána a veškerá data budou vycházet jen ze záznamů Bluetooth, které kromě ID zařízení prozradí maximálně ještě sílu signálu, je jasné, že mnozí lidé se do používání podobné vychytávky ze strachu o své soukromí nepohrnou. Právě v tom však bude velký problém, jelikož pro co nejlepší funkčnost technologie je zcela klíčové, aby jí využívalo co možná nejvíce lidí, jelikož jen tak je bude možné v případě potenciálního nakažení zkontaktovat. Bez využití teto technologie totiž nebudou mít hygienici absolutně možnost zjistit, kdo se vlastně za Bluetooth ID ukrýval, jelikož ID nebude spárováno s žádným telefonním číslem a tedy i člověkem. Zdánlivě úžasný projekt se tak může na nepochopení uživatelů sesypat jako domeček z karet. Až čas nicméně ukáže, zda se to stane či nikoliv.