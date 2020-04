Na smartphony míří aplikace eRouška, má Česku pomoci v boji proti koronaviru

Do boje proti koronaviru nasazuje Česká republika další zbraň. Tentokrát se však nejedná o žádný nový typ karantény, testů či léků, nýbrž o mobilní aplikaci eRouška. Tu zaštiťuje podle dostupných informací Ministerstvo zdravotnictví České republiky a jejím úkolem je pomoci hygienikům s kontaktováním potenciálně nakažených osob. V tomto směru se tedy jedná o aplikaci podobnou Mapám od Seznamu, které též dokáží člověka upozornit na možnou nákazu – nikoliv však skrze hygienu, ale přes automatické porovnávání polohy.

Jak již bylo zmíněno výše, eRouška má být primárně výraznou pomocí pro hygieniky při hledání potenciálně nakažených osob. Zjednodušeně se dá popsat jako jakýsi digitální deníček uživatele sloužící pro záznam střetů s jinými uživateli. Celá aplikace je založena na využívání Bluetooth a jeho napojování na další telefony, které je však možné zaznamenávat jen v případě, že i v nich je nainstalována aplikace eRouška. V takovém případě se do aplikace zaznamená anonymní ID kontaktu (a to klidně i naprosto neznámého), skrze které jej poté mohou hygienici v případě nutnosti zkontaktovat. Každé ID je totiž spojeno s telefonním číslem na daný smartphone. To však má být podle autorů aplikace natolik dobře zabezpečeno, že se k němu nikdo nepovolaný nedostane. Pokud pak uživatel, který má aplikaci nainstalovanou odmítne svůj digitální deníček (který samozřejmě všechny záznamy vytváří automaticky) hygienikům poskytnout, k číslu se nedostanou ani tak. Veškerá data jsou totiž uložena jen v telefonu – tedy až do jejich případného odeslání.

Z dostupných informací k aplikaci vyplývá i to, že Bluetooth nezaznamenává jen připojení k dalším eRouškovým smartphonům, ale i sílu signálu. Dá se tedy předpokládat, že na jejím základě bude hygiena vyhodnocovat míru rizikovosti nákazy a podle toho se rozhodovat o potenciálním kontaktování uživatele. Rozhodně totiž neplatí, že setkání se s nakaženým člověkem se automaticky rovná zaručené nákaze.

Budou lidé aplikaci důvěřovat?

Sami autoři aplikace přiznávají, že aby se stala skutečně funkční záležitostí, je nutné, aby jí do svých smartphonů stáhlo co nejvíce lidí. To však může být poměrně velký problém, jelikož minulé týdny u podobných aplikací ukázaly, že si lidé svého soukromí velmi cení a nechtějí jej poskytnout téměř nikomu ani v současné situaci. Určitým strašákem může dle nás být zejména aktivní Bluetooth, který je jednak mnohými považován za žrouta baterie, ale také jej zkrátka mnozí lidé nebudou chtít povolit, jelikož pro ně bude jeho podobné využití přinejmenším zarážející. Přeci jen, největší technologické společnosti světa již řadu let radí, že při instalaci aplikace a následném povolování přístupu k jednotlivým funkcím telefonu mají uživatelé povolovat jen ty, které jim z logiky věci přijdou pro její chod nezbytné. Otázka tedy je, jak se k tomu postaví v tomto případě – tím spíš, když se nikdo z nás s podobnou aplikací ještě ani nesetkal. Pravdou sice je, že podobné plány představil včera i Apple s Googlem (konkrétně plán vytvořit speciální API, které bude možné na podobné nástroje s využitím Bluetooth využít), avšak ty jej jednak chtějí uvolnit až v horizontu několika týdnů a jednak se jedná o společnosti (minimálně Apple), které svět roky zná a kterým už tudíž i věří.

Aplikaci příliš nehraje do karet ani její PR. Je poměrně zarážející, že přestože nad ní drží ochrannou ruku Ministerstvo zdravotnictví České republiky a tudíž by se mělo jednat o velký projekt, slyšíme o něm poprvé vlastně až nyní (nebo chcete-li poprvé ve větší míře). Jednat se má přitom o součást Chytré karantény, ke které Česko již řadu týdnů vzhlíží jako k vysvobození z nynějšího nepříjemného stavu. Jeden by tak řekl, že se i o tomto prvku bude mluvit dlouhé týdny či měsíce před jeho představením a nikoliv až nyní.

Tak či tak, aplikace je v současnosti stažitelná jen na Android zařízení s tím, že na verzi pro iOS se pracuje. Kdy přesně do App Store dorazí sice není v tuto chvíli jasné, avšak příliš dlouho bychom zřejmě čekat neměli – tím spíš, když na ní bude chytrá karanténa, která se již brzy dočká spuštění, částečně stavět. Zda jí dáte šanci či nikoliv je už jen a jen na vás, byť v současné situaci by zřejmě stálo za to zahodit alespoň pro jednou všechny obavy a pokusit se boj s koronavirem podpořit alespoň takto.