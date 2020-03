Předobjednejte si v Alze domácí test na koronavirus COVID-19

Pandemie koronaviru decimuje svět prakticky od začátku letošního roku, takže rozhodně není od věci zajistit si domácí test na koronavirus COVID-19. Přestože do Česka dorazila podle oficiálních vyšetření teprve před dvěma týdny, lze jí i po takto krátké době označit za jednoho z největších strašáků tuzemských obyvatel. Za dva týdny se totiž nákaza potvrdila u téměř 300 lidí, přičemž další při nejlepším desítky jí již zaručeně trpí také. Pokud máte strach z toho, že koronavirem trpíte už i vy, navštivte eshop Alzy a předobjednejte si domácí test na koronavirus.

Test je vhodný pro domácí použití, jelikož je schopen velmi rychle detekovat koronavirus v lidské plazmě, séru i krvi. Infekci pak odhalí už od nultého až sedmého dne od infikování. Super je i to, že výsledek testu je znám za tři minuty po aplikaci vzorku, díky čemuž lze začít rychle jednat při případném pozitivním nálezu. Balení testu obsahuje celkem pět kusů testů.

Postup testování je velmi jednoduchý. Stačí odebrat testovanému jedinci požadované množství vzorku (v případě krve se jedná o jednu či dvě kapky) a to následně nakapat do zkumavky s reagentem. Tu následně uzavřete, 30 vteřin promícháte a čistým kapátkem nakapete pět kapek do malého otvoru na testu. Poté už stačí jen počkat tři minuty a máte výsledek. Kompletní postup naleznete jak na příbalovém letáčku testu, tak i na Alze.