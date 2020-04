Apple Story v domovině Applu zůstanou zavřené minimálně do května

Pandemie koronaviru ve Spojených státech neustupuje. Ba naopak například v takovém New Yorku se dle mnoha názorů schyluje k pořádnému problému. Na takové potíže reagovaly snad všchny technologické společnosti, a to tím, že v pravý čas nařídily home office. Totéž platí samozřejmě i o Applu, který jakožto opatření uzavřel v USA všechny své prodejny. Před pár dny byl odeslán zaměstnancům dopis, že Apple Story zůstanou zavřené až do začátku května.

Fotogalerie Apple Store 2 Apple Store 4 Apple Store Scottsdale Fashion Square 5 Apple Store Scottsdale Fashion Square fb +7 Fotek Apple Store Scottsdale Fashion Square 1 Apple Store Scottsdale Fashion Square 2 Apple Store Scottsdale Fashion Square 3 Apple Store AirPods Pro 5 Apple Store AirPods Pro 2 Apple Store AirPods Pro 3 Vstoupit do galerie

Podle viceprezidentky pro maloobchod Deirdre O’Brien společnost dennodenně s náležitou péčí sleduje dění okolo pandemie a rozhodne se obchody otevřít až v případě, že to bude pro zaměstnance naprosto bezpečné. Z tohoto tvrzení můžeme rovněž dovodit, že Apple Story mohou být nakonec uzavřeny daleko déle. Zaměstnanci, u kterých je to zapotřebí, pracují z domu, přičemž se jedná například o pracovníky technické podpory, jenž na dálku radí zákazníkům s možnými problémy. Rovněž zaměstnanci Apple Parku jsou v současné době doma, aby se zabránilo potenicálnímu šíření nákazy.

Apple se v současné době snaží všemožnými prostředky podporovat zaměstnance, kteří se z nějakého důvodu ocitli v nouzi. Jen připomeňme, že jablečná společnost zavřela své obchody 14. března. Znovuotevření bylo naplánováné původně už na 27. března. Rovněž se počítalo s otevřením několika obchodů v půli dubna, což se nakonec také ukázalo přehnaně optimistické. Ve Spojených státech je v současné době oficiálně téměř 340 tisíc nakažených.