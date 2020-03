Apple už předběžně ví, kdy znovuotevře své Apple Story

Před více než týdnem uzavřel Apple po celém světě vyjma Číny své kamenné Apple Story, aby zabránil masivnímu šíření koronaviru. Zprvu sice počítal s tím, že obchody otevře už na konci března, avšak po pár dnech svou vizi přehodnotil na neurčito. Situace okolo koronaviru totiž v mnoha zemích, ve kterých provozuje Apple Story, značně vyeskalovala a s předstihem tak možné znovuotevření na konci března zařízla. Nyní však zřejmě Apple nabyl přesvědčení, že se situace začíná pozvolna zlepšovat a své zaměstnance proto informoval o novém termínu znovuotevření obchodů.

Fotogalerie Apple Store 2 Apple Store 3 Apple Store 4 Apple Store +6 Fotek Apple Store AirPods Pro 3 Apple Store AirPods Pro 2 Apple Store Amsterdam Apple Store Amsterdam Apple Store Amsterdam 9 Vstoupit do galerie

Portálu VentureBeat se od zaměstnanců Apple Storů podařilo zjistit, že dle slov Applu mají s otevřením svých pracovišť po světě počítat v průběhu první poloviny dubna. Kde všude by Apple obchody otevřel sice není v tuto chvíli zcela jasné, avšak zdá se velmi nepravděpodobné, že by tak učinil i v zemích, kde bude nákaza zuřit stále naplno. Počítat se tedy příliš nedá s Itálii, Německem, Rakouskem a zřejmě ani Francií, Španělskem, Velkou Británií či USA. Pokud bychom se však přeci jen v těchto zemích dočkali znovuotevření poboček, byly by to pobočky mimo epicentra nákazy v zemi a byly by v nich zcela určitě zavedeny striktní bezpečnostní opatření.

Jelikož zatím oznámil Apple termín otevření Apple Storů jen svým zaměstnancům, zda se, že ani on sám nemá zcela 100% jistotu v tom, že se jeho záměr podaří uskutečnit. Nechává se tedy preventivně časovou rezervu, která mu umožní bez jakékoliv kritiky ze strany zákazníků plánovaný termín otevření obchodů opět odložit. Pokud to však nebude nutné a Apple se skutečně rozhodne pro otevření v první polovině dubna, oficiálního oznámení tohoto záměru veřejnosti bychom se mohli dočkat v horizontu maximálně týdnu.