Pokud pracujete z home office, vypněte si doma své umělé asistentky, burcují právníci

Technologičtí giganti byli v minulosti již několikrát nařčeni jak vládami jednotlivých zemí, tak uživateli z toho, že zneužívají chytré asistenty k odposlouchávání a aktivně sbírají citlivé informace a data. Nejen Apple tak byl za podobné jednání nejednou pozván na kobereček a neminula ho ani tučná pokuta. Britská advokátní kancelář Mishcon de Reya však celou záležitost povyšuje na zcela novou úroveň a doporučuje lidem pracujícím nyní z domova, aby zařízení vypínali úplně. Podle právníků může totiž přes ně dojít k úniku dat, což by mohlo potenciálně ohrozit jak jednotlivce, tak právní subjekty v podobě organizací a společností, pro které nebo s kterými pracují.

O nepříjemnostech týkajících se neoprávněného sbírání dat o uživatelích píšeme takřka pravidelně, avšak vypadá to, že technologičtí giganti a nadnárodní korporace se stále nechtějí poučit a nadále porušují soukromí uživatelů. Na to upozornila i britská advokátní kancelář Mishcon de Reya, podle níž by lidé, a zejména zaměstnanci kanceláře, pracující z domova měli vypnout své chytré asistenty a dbát na svou bezpečnost. Firma se totiž obává, že by chytré reproduktory díky „náhodným“ zapnutím zachytily i útržky rozhovorů či podrobné informace, které by v případě nechtěného úniku klientům právníků pořádně zatopily pod kotlem. V případě Mishcon de Reya se totiž nejedná o pouhé rozvody nebo banální přestupky a přečiny, za právníky totiž chodí z velké části celebrity a dokonce i někteří státníci, jako je například princezna Diana. Společnost tak svým pracovníkům důrazně doporučuje při jednání vypínat své chytré asistenty, což se týká i Alexy od Amazonu a inteligentního pomocníka od Googlu. Apple sice explicitně zmíněn nebyl, ale soudě dle oficiálního vyjádření se doporučení vztahuje i na něj.

K celé záležitosti se vyjádřil také Joe Hancock, partner Mishcon de Reya a šéf společnosti zaměřené na kyberbezpečnosti, podle nějž jsou aktuálně největší hrozbou také chytré televize a bezpečnostní systém Ring od Amazonu. Právě tento technologický gigant byl nedávno nařčen z toho, že odesílá data třetím stranám a manipuluje s citlivými informacemi. Odposlouchávání navíc podle Hancocka nemusí být nutně cílené, chytří asistenti se totiž podle průzkumu často zapínají sami od sebe. Například univerzity Northeastern College a Imperial College London zjistily, že chybné zapnutí proběhne 1.5 až 19 krát za den, což je poměrně alarmující. Nahrávky a útržky rozhovorů poté neanalyzuje pouze počítačovými algoritmus, ale také jednotliví zaměstnanci, kteří část vzorků odebírají z důvodu zlepšování kvality služeb. Tak či onak, neberte podobné varování na lehkou váhu, někdy je lepší být mírně paranoidní, než na neopatrnost poté doplatit.