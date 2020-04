Apple začal vyrábět obličejové štíty pro zdravotníky bojující s koronavirem

Apple je ve světě nekompromisního byznysu a technologických gigantů často považován za jakéhosi dobrého samaritána, který se při každé krizi objeví a mávnutím kouzelné hůlky napraví, co se jen dá. Ač jsou tato tvrzení mnohdy přehnaná, Apple se opravdu snaží pomáhat a přispívat na dobročinné účely. Výjimkou není ani aktuální pandemie koronaviru, kdy společnost přislíbila finanční i materiální pomoc v minulosti již mnohokrát. Jak je ale vidět, svým slovům a slibům Apple dostál, jelikož se mu podařilo zásobit zdravotníky až 20 miliony maskami a obličejovými štíty.

Těsně po vypuknutí globální pandemie koronaviru se řada technologických společností dušovala, že nabídne materiální i finanční pomoc a vykompenzuje ztráty na vlastní účet. Zatímco spousta z těchto tvrzení zůstala viset ve vzduchu bez přílišné odezvy, Apple vzal vše do vlastních rukou a rozhodl se nabídnout zdravotnickému sektoru 20 milionů masek a několik set tisíc kusů obličejových štítů, které dorazily do nemocnice Kaiser v Santa Clara Valley. Toto číslo se tak od minulého týdne zdvojnásobilo a vypadá to, že jablečná společnost rozhodně neusnula na vavřínech. Produkce totiž stále běží na plné obrátky a technologický gigant se připravuje na příští týdny, které by měly být podle vlády Spojených států nejkritičtější.

„Doufám, že se vám v těchto těžkých časem všem daří dobře. Všechny naše týmy usilovně pracují na tom, aby podpořily pracovníky v prvních liniích, a to je také to, o čem bych s vámi chtěl dnes mluvit. Počet masek, které se nám podařilo dodat do všech koutů světa, totiž překročil 20 milionů kusů a neustále aktivně komunikujeme a spolupracujeme s vládami jednotlivých zemí, abychom pokryli místa, kde je o toto vybavení největší nouze. Kromě toho jsme povolali naše nejlepší produktové designéry, inženýry a dodavatele, abychom vytvořili obličejové štíty, jež pomohou chránit proti nákaze. První várka těchto kusů dorazila do nemocničního komplexu Kaiser v Santa Clara Valley a zpětná vazba byla zatím ohromující. Každý štít lze navíc složit během pouhých dvou minut. Co se výroby týče, spoléháme se jak na domácí výrobce ve Spojených státech, tak na společnosti v Číně.

Do konce týdne bychom chtěli odeslat až milion kusů a každý následující týden taktéž. Zatím se sice tato iniciativa týká výhradně Spojených států, ale děláme co je v našich silách, abychom se spojili s vládami v Evropě a zajistili stabilní dodávku kusů. Chceme jako společnost pomáhat, zapojit se do dění a zajistit, že naše prostředky nepřijdou vniveč. Kromě slov útěchy bychom chtěli ale zároveň všechny vyzvat, aby se drželi oficiálních nařízení a zůstali pokud možno doma. Stejně tak doporučujeme dodržovat patřičnou vzdálenost a chránit se v případě, že se rozhodnete vyjít ven. Přeji vám všem hodně štěstí a doufám, že to budeme mít brzy za sebou,“ vyjádřil se v Tweetu a oficiálním oznámení Tim Cook, generální ředitel Applu. Rozhodně se však jedná o úctyhodnou iniciativu a nezbývá než doufat, že se ostatní budou tímto příkladem také řídit.