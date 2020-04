Jak komplikuje pandemie koronaviru Applu práce na chystaných produktech

Jablečná společnost byla odjakživa známa svým tajnůstkářstvím, tendencí ukrývat své projekty až do poslední chvíle a zabraňovat jakýmkoliv únikům, které by se mohly na internetu vynořit. Dosud nebylo udržet tajemství příliš těžkým úkolem, jelikož drtivá většina interních zaměstnanců pracovala přímo z kanceláře, kde šlo na nechtěné incidenty dohlédnout, avšak vzhledem k aktuální krizi a pandemii se jedná o poměrně velký oříšek, s nímž Apple bojuje. Jak si tedy technologický gigant chrání své nejcennější informace i v této nejisté době?

Od začátku března se drtivá většina zaměstnanců Applu přeorientovala na práci z domu, což však může být pro firemní tajemství poměrně problematické. Konec konců, společnost si potrpěla na osobní jednání, mezilidský kontakt a hovory „mezi čtyřma očima“, kde se riziko potenciálního úniku informací snížilo na absolutní minimum. Na základě rozhovorů s několika stávajícími i bývalými zaměstnanci to ale vypadá, že si Apple v tomto ohledu stále vede nanejvýš dobře a na své pracovníky dohlíží jako Velký bratr. Z tohoto důvodu jsou lidé nuceni využívat výhradně jablečné služby jako je FaceTime nebo iCloud Drive, které zajistí, že se nebude třeba uchylovat k softwaru třetích stran. Problém je však na druhou stranu v tom, že Apple vytváří software jako šitý na míru běžným uživatelům a na velké společnosti se příliš nezaměřuje, tedy přesný opak Microsoftu a Slacku. Právě z tohoto důvodu je tak několik služeb, včetně zmíněného Slacku a WebExu, povoleno.

Hlavním problémem je ale vývoj hardwaru, který se online zkrátka dělá jen stěží. Není proto divu, že ještě před pandemií řada inženýrů často cestovala do Číny, aby si součástky „osahali“ a zjistili, jak daný komponent funguje a jaké je jeho využití. To však není v dnešní době možné, a tak většina z nich spoléhá na pouhé fotografie nebo 3D záběry, které sice dávají nahlédnout za oponu zařízení, ale reálné interakci se nevyrovnají. Apple zároveň přísně kontroluje kamery a lidi, kteří s nimi přijdou do styku, aby zabránil případnému narušení integrity a krádeži informací. Nepřekonatelnou potíží se stal i čas, který hraje v neprospěch jablečné společnosti. Časové rozpětí mezi Spojenými státy a Čínou je totiž obrovské, a proto jsou video konference takřka nemožné a zaměstnanci v Bay Area musí pracovat přesčas či noční směny, aby mohli čínským zaměstnancům odpovídat na e-maily a přímo s nimi komunikovat.

Smůlu mají také inženýři pracující na nových prototypech, kteří nemají přístup do tajných laboratoří, a tak jim nezbývá nic jiného než vyčkávat. Zaměstnanci mají utrum také s 3D tiskem, testováním odolnosti zařízení a s dalšími kratochvílemi, které byly pro vývoj nových produktů nezbytné. Vytváření prototypů tak bylo odloženo na neurčito, byť dva pracovníci v rozhovoru zmínili, že Apple schválil jisté výjimky. Stejně tak ulevil zaměstnancům, kteří mohou nově využívat korporátní VPN a vzdálený přístup, jenž sice může být v mnoha ohledech nebezpečný, ale Apple přišel s celou řadou bezpečnostních protokolů. Ty mají zajistit neprostupnost sítě a ochránit infrastrukturu před případnými útoky. Tak či onak to vypadá, že si technologický gigant s nepříznivými podmínkami nakonec poradil více než dobře a nelze popírat, že v mnoha případech by mohla práce z domova fungovat i v běžném režimu.