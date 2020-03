8 věcí, které jste možná nevěděli o novém iPadu Pro (2020)

Minulý týden jsme se dle očekávání dočkali vydání nového iPadu Pro (2020). Na první pohled byste asi jen těžko hledali rozdíly mezi novým modelem a modelem s označením 2018. Pravdou však je, že většina změn, tedy kromě fotoaparátu, se odehrála spíše v hardwaru nového iPadu Pro (2020). Pojďme se společně v rámci tohoto článku podívat na 8 věcí, které jste dost možná o novém iPadu Pro nevěděli, anebo vám třeba unikly.

Wi-Fi 6

Nový iPad Pro (2020) disponuje standardem Wi-Fi 6. Tímto nejnovějším Wi-Fi standardem jsou vybaveny například i loňské iPhony v podobě iPhonu 11 a 11 Pro (Max). Dost možná si tedy říkáte, že je využití Wi-Fi 6 u nejnovějšího iPadu Pro naprostou samozřejmostí, a že se nad touto informací ani nemusíme pozastavovat. Nutno však podotknout, že předešlé tvrzení není tak úplně pravdivé a neplatí, že novější zařízení mohou dostat takové vybavení, jako zařízení starší. To platí například pro nový MacBook Air (2020), který vyšel společně s iPadem Pro. MacBook Air (2020) totiž nejnovější standard Wi-Fi 6 nenabízí a v jeho případě se musíte spolehnout jen na standard Wi-Fi 5. Nejnovější Wi-Fi 6 samozřejmě celkově tento standard vylepšuje – zaručuje větší rychlost (až o 30 – 40 %) stabilitu a snížení zatížení díky širokého využití šířky pásma.

U1 čip nechybí!

V tiskové zprávě, kterou Apple nový iPad Pro představil, se nenachází byť jen jediná zmínka o tom, že by disponoval ultra-širokopásmovým čipem s označením U1. Tohoto čipu jsme se poprvé dočkali u momentálně nejnovějších iPhonů 11 a 11 Pro (Max). Čip U1 sehraje roli především v chystaných lokalizačních přívěscích Apple Tag, díky kterým budete moci v aplikaci Najít tyto přívěsky vyhledat – stejně, jako váš iPhone, či třeba iPad. Ultra-širokopásmový čip poté zajistí vysokou a detailní přesnost v lokalizaci. UWB čip lze dále využít například pro přesné směrování dat pomocí AirDropu. Je však nutné podotknout, že nový iPad Pro (2020) U1 ultra-širokopásmovým čipem disponuje. Je tedy otázkou, z jakého důvodu se Apple rozhodl, že mu při představení nevěnuje ani jeden řádek.

Úložiště a design

Na první pohled vypadá iPad Pro (2020) a iPad Pro (2018) velmi totožně – a nutno podotknout, že je to naprostá pravda. U novějšího iPadu Pro můžete zpozorovat rozdíl prakticky jen v případě fotoaparátu. Váha obou generací a obou modelů (11″ a 12.9″) je prakticky úplně totožná a liší se v maximálně 10 gramech. Bohužel, kvůli již zmíněné fotosoustavě nebude možné využít obaly z iPadu Pro (2018) na iPad Pro (2020). Fotosoustava u novějšího iPadu Pro je větší a má jiný tvar. V případě dostupných úložišť jsou oba modely k dispozici ve stejných variantách úložiště, tedy 128 GB, 256 GB, 512 GB a 1 TB. Nutno však podotknout, že u iPadu Pro (2018) byla základní kapacita úložiště 64 GB a nikoliv momentálních 128 GB.

Hlavní objektiv zaostává

I když si můžete myslet, že je nová fotosoustava velmi podobná té, kterou disponují nejnovější iPhony 11 Pro (Max), tak je pravdou opak. Sice jsme se dočkali přidání ultra-širokoúhlého objektivu, ten však ale není totožný tomu, které nabízí poslední dostupné iPhony. Oproti nim má „pouze“ 10 MP, na druhou stranu však nabízí záběr až o velikosti 125 stupňů, což je o 5 stupňů více, než v případě nejnovějších iPhonů. Zároveň to vypadá, že se hlavní širokoúhlý objektiv nedočkal aktualizace – stále tedy disponuje pěti-elementovým objektivem, narozdíl od nejnovějších iPhonů, které mají šesti-elementový širokoúhlý objektiv. Objektiv telephoto pro focení portrétů poté na iPadu Pro nehledejte vůbec – místo něj je zde senzor LiDAR, který slouží k měření vzdálenosti objektů, a to až do délky 5 metrů. Přední kamera zůstala také beze změn, těšit se tedy můžete na 7 MP objektiv z iPadu Pro (2018) a nikoliv na 12 MP objektiv z nejnovějších iPhonů.

Nahrávání videa

I přesto, že jsme si v minulém článku uvedli, že hlavní širokoúhlý objektiv zůstal totožný s tím, který byl využitý v případě iPadu Pro (2018), tak jsme se přece jen dočkali malých změn. U nového iPadu Pro (2020) si totiž můžete v nastavení zvolit nahrávání videa ve 4K, a to při 24 snímcích za sekundu pro klasické nahrávání, anebo ve 120 snímcích za sekundu pro možnost zpomalených záběrů. Standardní širokoúhlá kamera tedy nabízí natáčení 4K videa ve 24, 30 či 60 snímcích za sekundu a natáčení zpomaleného 1080p videa ve 120 či 240 snímcích za sekundu. V případě ultra-širokoúhlého objektivu je k dispozici nahrávání 4K videa v 60 FPS a zpomalený záběr v 1080p při 240 FPS. Přední kamera poté zvládá natáčet v 1080p ve 30 či 60 snímcích za sekundu.

A12Z vs A12X vs A13

Mnozí z nás očekávali, že se v novém iPadu Pro (2020) dočkáme procesoru s označením A13, který se objevil i v posledních iPhonech. I v tomto případě je však všechno jinak, jelikož Apple do tohoto zařízení umístil procesor s označením A12Z. Prozatím není úplně jisté, jaký výkon tento procesor přinese, avšak vzhledem k označení to vypadá, že výkon bude spíše blíže procesoru A12X, který využívá iPad Pro (2018), než aby se přiblížil procesoru A13. Nutno však podotknout, že procesory z řady A12 jsou stále naprosto dostačující a nabízí výkonu na rozdávání. Procesor A13 nabízí neural engine třetí generace, který se s největší pravděpodobností do A12Z nedostal. Z toho vyplývá, že nový iPad Pro nebude tak ambiciózní ve strojovém učení, jako iPhony 11 a 11 Pro (Max). Zároveň je prakticky jasné, že A12Z nedisponuje optimalizovanou GPU pro Metal framework jako A13. Na závěr ještě zmíním, že A12X a A12Z nabízí oproti procesoru A13 o dvě jádra navíc, tedy dohromady osm, což se pro tablet rozhodně hodí – například pro využití senzoru LiDAR.

Perfektní audio

Apple u nového iPadu Pro (2020) uvádí, že jej osadil až pěti mikrofony, u kterých se mohou uživatelé těšit na perfektní a čistou studiovou kvalitu. Prozatím není tak úplně jisté, v čem přesně se mikrofony oproti těm původním liší. Pokud však Apple nelže, tak bychom se mohli dočkat lepšího zvuku například při používání FaceTime, anebo při používání různých aplikací pro rozšířenou realitu. Co se týče reproduktorů, tak v tomto případě bychom se měli těšit na totožnou sestavu se čtyřmi reproduktory, kterou nabízel i iPad Pro (2018).

Menší baterie

Pokud se podíváme na velikost baterie, tak ta zůstává u většího 12.9″ modelu totožná, a to s kapacitou 36.71 Wh. Stejný scénář se však nedá tvrdit o menším 11″ bratříčkovi. V případě novějšího iPadu Pro (2020) má 11″ model kapacitu baterie „pouze“ 28.65 Wh oproti 29.37 Wh baterii, která se nacházela ve starším 11″ iPadu Pro (2020). I když se jedná o prakticky nepatrnou změnu, tak je rozhodně dobré tohle info vědět. Apple i nadále u nového iPadu Pro slibuje na jedno nabití až 10 hodinové surfování na webu, dívání se na videa či používání Wi-Fi a 9 hodin v případě připojení pomocí mobilních dat.