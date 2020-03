Kompletní srovnání: iPad Pro 2018 vs. iPad Pro 2020

Apple včera vcelku neočekávaně v odpoledních hodinách vypustil na světlo světa nový iPad Pro. Oproti minulé verzi tohoto iPadu z roku 2018 jsme se dočkali hned několika zásadních vylepšení, a to například na poli procesoru, či ve fotosoustavě. V čem všem se novinka oproti předešlé generaci liší?

Procesor a paměť

Jalbečná společnost se u nového iPadu Pro chlubí procesorem s označením A12Z Bionic, kdežto starší verze iPadu Pro disponuje procesorem A12X Bionic. Z obou názvů těchto procesorů můžete tušit, že se jedná o modifikované procesory z předloňských iPhonů, tedy z iPhonu XS (Max) a XR. Starší A12X je i nadále velmi výkonným procesorem, který si poradí prakticky se všemi úlohami, které mu zadáte. A12Z Bionic se oproti A12X Bionic liší jen v tom, že má o jedno grafické jádro navíc – dohromady má tedy 8 GPU jader a 8 CPU jader, kdežto A12X Bionic má „jen“ 7 GPU jader a 8 CPU jader. V obou iPadech Pro se poté nachází koprocesor M12. V případě paměti RAM se u nového iPadu Pro dočkáme 6 GB u všech dostupných modelů, v případě iPadu Pro jsme se dočkali paměti RAM o velikosti 4 GB, jen varianta s úložištěm 1 TB disponovala 6 GB paměti RAM.

Baterie a nabíjení

Co se týče baterie a nabíjení, tak jsou specifikace u obou modelů prakticky úplně totožné. Jak u verze iPad Pro 2020, tak u verze 2018, máme k dispozici baterii pro 10 hodin surfování na webu pomocí Wi-Fi, anebo pro sledování videí. Na 9 hodin výdrže se poté dostaneme, pokud budeme aktivně využívat mobilní data. Nabíjení je u obou modelů taktéž stejné – k dispozici je klasický USB-C port. Využít tedy můžete rychlonabíjení pomocí Power Delivery, reverzního nabíjení a dalších funkcí, které známe z iPadu Pro 2018. V balení iPadu Pro najdete 18W nabíjecí adaptér a metrový USB-C nabíjecí kabel.

Konstrukce a displej

Oproti druhé generaci iPadu Pro se ta třetí změnila jednoduše k nepoznání. Dočkali jsme se menších rámečků okolo displeje, zaobleného displeje, chybí také Touch ID, které bylo nahrazeno Face ID a v neposlední řadě došlo také ke změně zpracování fotoaparátu. Design a potažmo konstrukce se u obou srovnávaných iPadů nikterak neliší. Velikost zůstává u všech modelů stejná, tedy 11″ verze má 247.6 x 178.5 x 5.9 mm, větší 12.9″ verze má poté rozměry 280.6 x 214.9 x 5.9 mm. Váha se lehce liší prakticky jen o pár gramů – v případě menší 11″ verze o maximálně 5 gramů, v případě 12.9″ verze maximálně o 10 gramů. Nutno podotknout, že malá změna se odehrála na zádech iPadu Pro 2020, a to kvůli umístění větší fotosoustavy. Barvy jinak zůstávají stále dvě, tedy stříbrná a vesmírně šedá, konektivita je taktéž nepozměněná – k oběma iPadům můžete připojit Apple Pencil druhé generace, a také klávesnici. V případě iPadu Pro 2020 však byla představena také nová Magic Keyboard, tedy klávesnice, určena speciálně pro iPad Pro. Naštěstí však tato klávesnice bude podporovat jak iPad Pro 2020, tak také verzi 2018.

V případě displeje se také neodehrály absolutně žádné změny. Rozlišení zůstává u obou verzí stejné, tedy u 11″ modelu 1668 x 2388 pixelů s citlivostí 264 PPI, u 12.9″ modelu je rozlišení poté 2048 x 2732 pixelů s citlivostí 264 PPI. Využité technologie jsou taktéž totožné – obnovovací frekvence 120 Hz a True Tone, který automaticky přizpůsobuje vyvážení bílé barvy. Samozřejmostí je podpora barevného gamutu P3 a maximální jas o hodnotě 600 nitů.

Fotoaparát

Kromě procesoru jsme se tedy dočkali změn prakticky jen u fotoaparátu. iPad Pro 2018 disponoval pouze jediným 12MP širokoúhlým objektivem. Nový iPad Pro 2020 nabízí kromě tohoto 12MP širokoúhlého objektivu také 10MP ultra-širokoúhlý objektiv, známý z iPhonu 11 Pro (Max) a 11. Nejzajímavější částí fotoaparátu je však senzor LiDAR. Ten funguje na principu vysílání laserových paprsků, které dokáží během zlomku sekundy změřit vzdálenost okolních objektů, a to až do vzdálenosti 5 metrů. LiDAR je o mnoho přesnější a ostřejší, než klasické ToF senzory, které najdete na mnohých zařízeních od Androidu. S pomocí LiDARu bude k dispozici přesnější využití rozšířené reality a samozřejmě bude přesnější také aplikace Měření. Na novějším iPadu Pro 2020 se dále dočkáme 2x optického zoomu a jasnějšího True Tone blesku. Nesmíme zapomenout na možnost nahrávat video ve 4K, a to ve 24, 30, nebo 60 FPS. Přední kamera má poté u modelu 2020 7MP.

Cena a úložiště

Změny se odehrály také v úložišti a ceně, za kterou jsou nové modely dostupné. V případě iPadu Pro 2018 jsme se dočkali variant úložiště v podobě 64 GB, 256 GB, 512 GB a 1 TB. V 11″ verzi jsme za iPad Pro 2018 v těchto variantách zaplatili 22 990 Kč, 27 490 Kč, 33 490 Kč a 45 490 Kč. V případě 12.9″ verze iPadu Pro 2018 jsme byli na ceně 28 990 Kč, 33 490 Kč, 39 490 Kč a 51 490 Kč. Nový iPad Pro 2020 je o dost levnější a nabízí také jiné úložné varianty – konkrétně 128 GB, 256 GB, 512 GB a 1 TB. 11″ model iPadu Pro 2020 vychází na 22 990 Kč, 25 990 Kč, 31 990 Kč a 37 990 Kč, 12.9″ model 2020 poté na 28 990 Kč, 31 990 Kč, 37 990 K4 a 43 990 Kč. Za celluar verzi si jak u iPadu Pro 2018, tak také 2020 připlatíte 4 500 Kč.