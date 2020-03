Aplikace pro smartphone, které vám pomohou s pravidelným mytím rukou

Koronavirus se i přes mnohá opatření stále šiří celým světem. I přesto, že se například v Číně daří koronavirus pomalu dostat pod kontrolu, tak se to samé nedá tvrdit v ostatních státech. Kromě karantény se proti koronaviru můžete nejlépe chránit pravidelným umýváním rukou společně s omezením proti sahání na vlastní obličej. Někteří lidé tyto návyky dodržují pravidelně i tehdy, kdy žádný virus neřádí, další lidé si však na hygieně tolik nepotrpí a pravidelné umývání rukou jim nic neříká. Pojďme se společně v tomto článku podívat na to, jak si na iPhonu a Apple Watch můžete pomocí tří způsobů nastavit upomínku na umytí rukou.

Připomínky

Nejjednodušeji si můžete upozornění na umytí rukou nastavit v rámci nativní aplikace Připomínky. Pro nastavení se tedy do této aplikace přesuňte. Poté v levém dolním rohu klepněte na tlačítko Nová připomínka, do které napište něco ve stylu „Umyj si ruce a nesahej si na obličej.“. Poté klepněte na ikonu i v kroužku vedle této připomínky. Zde pomocí přepínače aktivujte možnost Připomenout v daný den, a poté aktivujte možnost Připomenout v daný čas. Rozklikněte možnost Opakovat a z dostupných možností zvolte Každou hodinu. Pak už jen stačí v pravém horním rohu klepnout na tlačítko Hotovo. Nyní budete na všech vašich zařízeních pod stejným Apple ID dostávat hodinová upozornění na to, že si máte opláchnout ruce a nesahat na obličej.

Due

Druhou možností, kterou můžete pro nastavení připomínek zvolit, je využití aplikace Due. V této aplikaci si můžete nastavit, abyste byli každou 1, 5, 10, 15, 30 či 60 minut upozorňováni na určitou akci – v tomto případě tedy na umytí rukou. Všeobecně se aplikace Due snaží o to, abyste nezapomněli na určité věci, na které často zapomínáte. Due vždy vyžaduje akci a formu potvrzení poté, co určitou akci uděláte. Zároveň je celá aplikace velmi jednoduchá na používání a všechno v ní nastavíte velmi jednoduše. Kromě toho má aplikace Due mnoho pozitivních hodnocení, což také vypovídá o její kvalitě. Aplikaci Due si můžete pořídit za 179 korun v App Storu.

Wash Your Hands!

V případě, že chcete mít ve vašem iPhonu aplikaci určenou pouze k umývání rukou, tak existuje možnost v podobě Wash Your Hands! V rámci této aplikace si jednoduše nastavíte, po jaké době vás má aplikace upozorňovat, společně s možností nastavení doby, od kdy do kdy vám budou upozornění chodit. V aplikaci najdete také jednoduchý odpočet času na 20 sekund, což je doporučená doba pro umývání rukou. Samozřejmostí je využití teplé vody společně s mýdlem. S aplikací Wash Your Hands! můžete tedy sami sebe naučit pořádnému umývání rukou, zároveň tuto aplikaci rozhodně ocení také děti.

