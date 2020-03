7 tipů, jak co nejsnadněji přejít z MacBooku na iPad

Apple při představení nejnovější třetí generace iPadu Pro uvedl, že se jedná o zařízení, které je schopné kompletně nahradit počítač. V prvních dnech se tomuto tvrzení sice svět lehce vysmál, avšak nyní s odstupem času a s příchodem iPadOS už se najdou takoví jedinci, kteří si na tento přechod možná troufnou. Pokud i vy mezi tyto jedince patříte a chystáte se svůj MacBook vyměnit za iPad Pro, tak níže naleznete několik tipů, které byste při této výměně měli brát v potaz.

Obstarejte si Bluetooth myš

V současnosti už operační systém iPadOS přináší základní podporu Bluetooth myší, avšak stále to není to pravé ořechové. V budoucích verzích tohoto operačního systému už bychom se však měli dočkat lepší podpory myši. Myš poté budete schopni využívat na všechny druhy úkolů a co si budeme nalhávat, používání myši je při práci stále o dost příjemnější, než používání dotykové obrazovky. V případě, že máte nějakou starší Bluetooth myš, tak máte prakticky vyhráno. Rozhodně se však nebojte investovat do nějaké novější a kvalitnější myši – přece jenom se jedná o vstupní zařízení, které budete používat prakticky každý den.

Začněte se dívat po klávesnicích

I když se to může zdát jako paradox, tak neméně důležitý je také výběr klávesnice – jak už jsem zmínil výše, tak používání dotykové obrazovky rozhodně není tak příjemné, jako používání klasických vstupních zařízení. I klávesnic je k dispozici hned celá řada. Některé jsou dražší, jiné zase levnější a pokud taková možnost existuje, tak byste klávesnici měli před pořízením alespoň vyzkoušet. Ne každému totiž může stisk určité klávesnice vyhovovat, což je samozřejmě lepší zjistit ještě před koupí. Určité společnosti navíc vyrábí klávesnice speciálně tak, aby fungovaly s operačním systémem iPadOS. Pokud jste navíc zvyklí na klávesnici MacBooku, rozhodně hledejte takovou klávesnici, která nabízí podsvícení kláves.

Vyberte si správný textový editor

Mezi jeden z nejhlavnějších programů, který uživatelé pro práci využívají, je textový editor. Těch je k dispozici hned několik – zvolit si můžete například nativní Pages, anebo můžete sáhnout po rozšířenější variantě v podobě Wordu z kancelářského balíčku Microsoft Office. Rozhodně byste také neměli zatracovat například Google Docs či jiné. Nebojte se také klidně vyzkoušet úplně jiný kancelářský balíček anebo přímo textový editor. Těch je v App Storu k dispozici spousta a dost možná nejdete nějaký úplně jiný, který vám nakonec bude vyhovovat více, než ten renomované společnosti, kterou je Apple či Microsoft.

Počítejte s přídavným úložištěm

I přesto, že je iPad Pro ve své vrcholné verzi k dispozici až s 1TB úložištěm, tak ruku na srdce, ne každý uživatel po této možnosti asi sáhne. Jednak se tato možnost velmi prodraží, a jednak 1 TB úložiště většina z obyčejných uživatelů nevyužije ani na Macu, natož v iPadu. Někteří uživatelé však dost možná potřebují opravdu velké úložiště. V případě, že chtějí ušetřit, tak mohou sáhnout po externím úložišti. V rámci iPadOS už je totiž možná jednoduchá správa úložišť, díky čemuž můžete bez problému k iPadu připojit například externí disk, SD kartu, fotoaparát a mnoho dalších.

Investujte do dokovací stanice

Jak jistě víte, tak iPad získal po vzoru nejnovějších MacBooků USB-C port (MacBooky mají sice Thunderbolt 3, ale tvar konektoru je stejný). V případě iPadu Pro máme však k dispozici pouze jeden jediný port a bez dokovací stanice či adaptéru jsme prostě a jednoduše nahraní. Pokud se tedy chystáte MacBook vyměnit za iPad Pro, rozhodně patří dokovací stanice mezi hlavní věc, kterou byste si měli pořídit. V případě, že už vlastníte dokovací stanici k MacBooku, tak ji samozřejmě můžete připojit i do iPadu Pro. Dokovací stanice by měla disponovat klasickými USB porty a čtečkou SD karet. Rozšířenější dokovací stanice poté nabízí také HDMI anebo konektor Ethernet.

Pořiďte si powerbanku

Abyste mohli s vaším iPadem fungovat bez problémů i na cestách, neměli byste zapomínat na externí zdroj energie. iPad Pro má v sobě sice zabudovanou vcelku silnou baterii, avšak je třeba brát v potaz, že při velkém vytížení jdou procenta nabitá rychle dolů. Proto byste neměli zapomenout na pořízení výkonné powerbanky, která dokáže vašemu iPadu dodat dostatečný výkon. Nejlépe uděláte, když pořídíte powerbanku s USB-C výstupem s výkonem alespoň 18 W. Pokud často cestujete autem, tak vezměte v potaz možnost pořízení adaptéru do autozásuvky. Tento adaptér by měl taktéž disponovat USB-C výstupem, aby zvládl vašemu iPadu Pro dodat dostatečnou „šťávu“.

Nezapomeňte na kvalitní obal

Design iPadu Pro je bezpochyby naprosto elegantní a jedinečný. Někteří uživatelé jsou zastánci toho, že by se design neměl obaly narušovat. Pokud vám však na vašem iPadu záleží a nechcete, aby se postupem času poškrábal anebo jinak poničil, tak je obal naprostou nutností. Navíc je nutné podotknout, že vzhledem k malé tloušťce celého těla zařízení, se objevilo pár případů, kdy se celý iPad Pro zohnul. Abyste této nepříjemnosti mohli předejít, tak byste si měli pořídit kvalitní obal, který vaše zařízení ochrání proti škrábancům, pádům a dalším karambolům, kterým se čas od času prostě a jednoduše nevyhnete.