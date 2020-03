5 aplikací, které vám pomohou s výběrem kvalitních potravin

Čím dál více lidí klade velký důraz na to, jaké potraviny denně jí. V dnešním moderním světě už ale nepřipadá v úvahu, aby do obchodů chodili s lupou a studovali malá písmenka, která se na obalech výrobků nacházejí. Pomoci vám v tomto případě mohou různé aplikace, se kterými bude výběr zdravých produktů hračkou. Pojďme se na pět takových aplikací podívat.

FÉR potravina

Mezi hlavní aplikaci, kterou by měl mít nainstalovaný každý člověk, který chce žít a jíst zdravě, patří FÉR potravina. V rámci této aplikace můžete jednoduše zjistit, co znamená každé „éčko“ na potravině. Kromě toho najdete v aplikaci databázi, kde najdete přes 14 tisíc různých potravin. U každé potraviny se vám poté zobrazí její fotografie, společně se složením a nutričními informacemi. Vše probíhá jednoduše buď opsáním, anebo naskenováním EAN kódů. Do rozšiřování databáze se můžete zapojit i vy – pokud se vámi hledaná potravina s seznamu nenachází, stačí ji zaslat vývojářům a ti ji do databáze přidají. Aplikace FÉR potravina má perfektní recenze od uživatelů a je zcela zdarma.

Food Inspector

Jezte zodpovědně – tak zní motto aplikace Food Inspector. Nenechte se zmást anglickým názvem, jelikož aplikace pochází od českého vývojáře. Tato aplikace dokáže, podobně jako FÉR potravina, číst a rozpoznávat éčka z etiket potravin. Rychle a jasně vám ukáže, na co je třeba dávat pozor a jaká jsou rizika každé přísady. Aplikace funguje na bázi rozpoznávání textu a můžete ji použít na jakoukoliv potravinu. Díky tomu aplikace funguje i ve více jazycích – stačí ji nasměrovat na etiketu cizího výrobku a vám se poté výsledek ukáže klasicky v češtině. Aplikace Food Inspector je k dispozici zdarma s reklamami a lehce omezenou funkčností, za jednorázový poplatek 129 korun anebo měsíční předplatné za 19 korun získáte plnou verzi této aplikace.

iEcka

Všude samá éčka. Takto by se dalo shrnout složení prakticky veškerých potravin. Věděli jste však o tom, že ne všechna éčka jsou pro tělo špatná a nezdravá? V mnohých případech se jedná o zkrácené vyjádření nějaké látky, která škodlivá není. Kdo jiný by se však měl v dobrých a špatných éčkách vyznat, než váš chytrý telefon? Pokud si chcete rychle před nákupem nějaké potraviny prostudovat, jaká v sobě obsahuje éčka, a zdali jsou špatné pro vaše zdraví, může vám v tom pomoci aplikace s názvem iEcka. Po vyhledání éčka o něm v této aplikaci najdete základní informace, ale také detailní popis společně s účinky. Aplikace iEcka je k dispozici zdarma.

Víš, co jíš?

Aplikace Víš, co jíš? pochází od samotného Ministerstva zemědělství. V této aplikaci najdete přehledného průvodce světem výživy. Najdete v něm informace o živinách, výživových doporučeních, zdravém stravování a o indexu tělesné hmotnosti (BMI). V sekci aplikace Éčka poté najdete veškeré informace o éčkách, která se využívají v potravinách. Můžete filtrovat mezi těmi škodlivými i nezávadnými, a to bez problému i offline. Dále v aplikaci Víš, co jíš? najdete výkladový slovník, ve kterém se nachází více než 800 termínů, a to z oboru bezpečnosti potravin, potravinářství, výživy a dalších oborů. Aplikace Víš, co jíš? je k dispozici zdarma.

Regionální potravina

Tato aplikace nese stejné označení, jako značka kvality potravin. Rozhodně se nejedná o žádnou náhodu, jelikož v aplikaci Regionální potravina najdete všechny produkty a potraviny, které jsou tímto „štítkem“ označeny. V této aplikaci najdete seznam všech prodejců těchto potravin a pomocí navigace se můžete vydat k nejbližšímu prodejci. Součástí aplikace je samozřejmě také seznam všech výrobků, které jsou tímto štítkem označeny. Nechybí ani seznam akcí, se kterými mají Regionální potraviny určitou souvislost. Tato aplikace je k dispozici zdarma.