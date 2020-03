Microsoft Office pro Mac: Vše, co jste o něm chtěli vědět

Na Apple produkty si lze bezplatně stáhnout kancelářský balíček iWork z dílny Applu, který je jakousi odlehčenou kopií Office od Microsoftu. Ne všem však iWork zcela vyhovuje, což ale není ve výsledku žádná tragédie. I na Macích mají totiž samozřejmě uživatelé možnost volby, jelikož na operační systém macOS existují i alternativní kancelářské balíčky, v čele s Microsoft Office. Pojďme se společně v tomto článku podívat na vše, co jste chtěli vědět o kancelářském balíčku Microsoft Office v macOS.

Kde se dá Office na Mac sehnat?

Pokud jste se rozhodli, že vám kancelářský balíček iWork jednoduše nevyhovuje, tak pro stažení Office pro Mac máte hned několik možností. Klasicky najdete všechny aplikace z balíčku Microsoft Office v rámci App Storu. Odsud si můžete stáhnout buď samotné aplikace zvlášť, anebo si stáhnete celý balíček Office 365. Kromě toho můžete Office pro Mac jednoduše stáhnout také z webových stránek Microsoftu. Odsud si můžete stáhnout jak balíček Office 365, anebo klasický Microsoft Office 2019 pro jednotlivce. V čem se tyto verze liší se dočtete v dalších odstavcích.

Jaký je rozdíl mezi Office 365 a klasickou verzí?

Mnoho uživatelů si není vůbec jistých, zdali mají využívat Office 365, anebo klasickou verzi v podobě Microsoft Office 2019. Záleží především na tom, jaké máte preference, a zdali chcete Office platit v rámci předplatného, anebo si zaplatíte jednorázový poplatek za klasickou verzi. Office 365 nabízí aplikace Word, Excel, PowerPoint a Outlook (společně s Publisher a Access na PC). Kromě toho v něm najdete také služby OneDrive a Skype. Co se týče kompatibility, tak je Office 365 kompatibilní s Windows, macOS, Androidem a iOS. Podle toho, jakou formu předplatného si vyberete, tak je jedna licence určena pro jednoho až šest lidí, kdy každý z těchto uživatelů vlastní 1 TB úložiště na OneDrive. Co se týče klasické verze Microsoft Office, tak v něm naleznete pouze aplikace Word, Excel a PowerPoint. Tato verze je poté kompatibilní jen s Windows a macOS. Klasická verze je poté vázaná pouze na jediné zařízení. Oproti Office 365 tedy klasické verzi chybí Outlook, Publisher a Access a navíc k tomu není k dispozici na iOS a Android. Zároveň nezískáte ani jeden bajt úložiště ve OneDrive.

Jaké jsou k dispozici licence?

Pokud jste se rozhodli pro zakoupení balíčku Office, tak máte k dispozici celkem tři licence. Dvě z toho jsou určeny pro Office 365 a jedna poté pro klasický Office 2019. První licence se označuje jakožto Office 365 pro jednotlivce. Ta vás vyjde na 1899 korun ročně, anebo 189 korun měsíčně. Tato licence je určená pro jednoho uživatele, který má k dispozici 1 TB úložiště. Druhou variantou pro Office 365 je licence pro domácnosti. Ta vás vyjde na 2699 korun ročně, anebo na 269 korun měsíčně. Tato licence je určená až pro 6 osob a nabízí až 6 TB úložiště zdarma (1 TB na uživatele). Seznam dostupných aplikací a info o kompatibilitě najdete výše. Poslední licence je v podobě klasického Office 2019, která je určená pro jediné zařízení. V tomto případě Office 2019 nepředplácíte, ale zaplatíte jednorázový poplatek 4099 korun.

Jak je to s kompatibilitou a ostatními funkcemi?

Možná vás zajímá, jak je to s kompatibilitou souborů napříč operačními systémy, respektive zdali se soubory vytvořené v macOS na Windows (a naopak) zobrazí naprosto stejně. Odpověď na tuto otázku zní kladně, což mohu potvrdit i z vlastní zkušenosti, jelikož často pracuji s balíčkem Office jak v macOS, tak ve Windows. Stejně tak jsou totožné i funkce (například v Excelu) a nesetkal jsem se s tím, že by některé funkce vytvořené v macOS nefungovaly ve Windows. Verze pro macOS a Windows se liší prakticky jen v zobrazení a v umístění některých položek. Jádro a funkce však zůstávají naprosto totožné. Je pouze třeba počítat s tím, že pokud jste zvyklí na Office ve Windows, tak ve verzi pro macOS dost možná budete některé prvky a funkce chvíli hledat. Rozhodně se ale nejedná o nic, na co byste si po chvilce používání nevykli.

Jaké jsou k dispozici aplikace?

Pro uživatele macOS jsou k dispozici všechny tři základní aplikace, které klasickým uživatelům dostačují – tzn. Word, Excel a PowerPoint. Pokud byste chtěli využívat databázový Access, anebo Publisher pro vytváření publikací, tak máte na macOS smůlu. V tomto případě budete muset využít počítač s Windows, anebo si operační systém Windows na Mac nainstalovat pomocí Parallels Desktop, či pomocí Boot Campu.