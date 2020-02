Takto Apple kontroluje fotky na iCloudu, zda neobsahují dětskou pornografii

Je tomu jen pár týdnů, co jsme vás informovali o tom, že Apple kvůli boji proti šíření dětské pornografie a dalšího nelegálního materiálu přes jeho služby provádí kontrolu fotografií na iCloudu. Na tu si nyní posvítili reportéři z magazínu Forbes, kterým se podařilo získat například i krátké vyjádření od jednoho z pracovníků Applu. Jak tedy celý proces kontroly probíhá?

První část toho procesu je zautomatizovaná, používá se systém jako v mnoha technologických společnostech. Pro obrázek zobrazující zneužívání dětí, který je detekován příslušnými autoritami, je vytvořen vzorec. To je v podstatě digitální podpis tohoto obrázku a technologické systémy mnoha společností mají vyhledávací mechanismy automaticky nastavené tak, aby vyhledávaly obrázky s tímto vzorcem.

Forbes vysvětluje, co se běžně stane, když je nalezena shoda: „Jakmile nastala shoda, stačí to, aby technologické společnosti zkontaktovaly příslušné autority jako například NCMEC, což je centrum pro hledané a zneužívané děti. Je to nezisková organizace, která jedná pod právem, které nese název „čistý dům“ pro informace, které se týkají online zneužívání dětí. Dalším krokem je zkontaktování příslušných úřadů po tom, co byl nalezen ilegální obsah, což pokračuje vyšetřováním.“

Zdá se, že Apple jde ještě o něco dál. Manuálně kontroluje potenciálně podezřelé obrázky, aby potvrdil, že je systém jakožto závadné vyhodnotil správně, než poskytne příslušným agenturám jméno, adresu a telefonní číslo spojené s daným Apple ID. Celý proces byl odhalen magazínem Forbes, který získal i komentář od pracovníka Applu. Ten prozradil například to, jak ze začátku detekovali několik obrázků, které mohly být případem vyšetřování dětské pornografie. Byly nahrávány na iCloud a poté prohlíženy skrze e-mail. „Když zaznamenáme e-mail s podezřelým obrázkem, neodešle se. Tento konkrétní člověk odeslal 8 e-mailů, které byly označeny jako podezřelé. Sedm z těchto e-mailů obsahovalo 12 obrázků. Všech 7 e-mailů byly ty stejné jako e-mailová adresa odesílatele. Zbylý e-mail obsahoval 4 obrázky, které se lišily od zbývajících 12, příjemce byl ale stejný,“ prozradil konkrétně pracovník Applu a pokračoval: „Usuzuji, že to, co se stalo, bylo odesílání e-mailů sám sobě a když nedorazily, poslal je znovu. Buď tohle nebo se dozvěděl od příjemce, že mu nedorazily.“ Zaměstnanec Applu poté prošel každý z těchto obrázků dětské pornografie.

Záměr Applu zdá se být šlechetný. Prověřuje jen obrázky, které se shodují s databází podobných fotografií, takže je zde velmi malé riziko, že by Apple prohlížel jiné obrázky. A co víc, společnost dělá manuální prohlídku, než zkontaktuje příslušné úřady. To je bezpečnostní pojistka, která zajišťuje, že společnost nepředá osobní data člověka vlastnící Apple ID, který nic nespáchal.