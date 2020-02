Webová verze iCloudu pro smartphony se dočkala velkého vylepšení

Pokud na iPhonu holdujete spíše webovým verzím aplikací, potažmo se potřebujete ke svému iCloud účtu přihlásit přes smartphone s Androidem, máme pro vás velmi dobrou zprávu. Apple totiž v tichosti upravil mobilní verzi webového iCloudu, která nyní nabízí velmi snadný přístup k webovým verzím aplikací Fotky, Poznámky, Připomínky a Najít iPhone. V případě iPadů pak navíc webový iCloud nabízí i webovou verzi Mailu, Kontaktů, kalendáře, iCloud Drive a Najít přátele.

Vylepšení se dočkal webový iCloud dle dostupných informací již v prosinci, avšak vzhledem k jeho malé mobilní vytíženosti se změn uživatelé všimli až nyní. Zatímco v případě jablíčkářů nelze hovořit o žádné velké revoluci, jelikož jsou schopni prakticky všechny úkony dostupné nyní na iCloudu provádět přes nativní aplikace v iPhonu, pro uživatele s Androidem je toto vylepšení velkým krokem vpřed, jelikož jim umožňuje daleko lepší správu jejich Apple zařízení i přes non-Apple telefon, což dříve nebylo možné.

Funkčnost webových verzí iOS aplikací je podle našeho testování velmi dobrá, byť samozřejmě co do rychlosti se s nativními aplikacemi rovnat nemohou. Jinak však nabízí víceméně totéž co ony – například možnost vytváření složek ve Fotkách přímo přes prohlížeč, nahrávání fotek na iCloud přímo ze složek, potažmo snímky rovnou sdílet skrze odkaz či mail. V případě Poznámek zase nabízí webová verze i možnosti úprav písma, tabulek či přidání zaškrtávacích políček užitečných při plnění různých úkolů ze seznamu.

Přepracování webového iCloudu se dočkaly jen smartphony s iOS a Androidem spolu s iPady. Na počítačích se webová verze iCloudu nikterak nezměnila, což však není vzhledem k tomu, že je již relativně dlouho na velmi vysoké úrovni, nic příliš překvapivého. Nedá se však vyloučit, že se i zde rozhodne Apple přeci jen pro určité úpravy, které by mobilní a desktopové verze iCloudu co nejlépe sjednotily.