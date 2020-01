Vše, co chcete vědět o sdílení fotografií a dalších souborů pomocí odkazu na iCloud

Pokud jste někdy chtěli z iPhonu či iPadu sdílet více fotografií či videí, tak jistě víte, že existují různé možnosti. Fotografie můžete zaslat pomocí AirDropu, Messengeru, Zpráv a dalších. K dispozici je však také méně známá funkce, díky které můžete dotyčné osobě zaslat odkaz na prohlédnutí vybraných fotografií, které se ukládají na iCloud. V tomto článku zjistíte vše, co byste o této funkci měli vědět.

Sdílení fotografií pomocí odkazu na iCloud

Funkce pro sdílení fotografií pomocí odkazů na iCloud je k dispozici pouze v rámci aplikace Fotky, a to na operačním systému iOS a iPadOS. Vyvoláte ji jednoduše tak, že označíte jednu nebo více fotografií či videí, a poté v levém dolním rohu klepnete na ikonu sdílení (čtvereček se šipkou). Jakmile na tuhle ikonu klepnete, tak stačí, abyste zvolili možnost Zkopírovat odkaz na iCloud. Fotografie a odkaz se poté připraví k odeslání. Odkaz se po přípravě uloží do vaší schránky. Poté už jen stačí přejít do chatu s uživatelem, kterému odkaz odešlete. Pokud tento odkaz pošlete někomu s operačním systémem iOS do aplikace Zprávy, tak se mu zobrazí také náhled všech sdílených fotografií. V případě, že odkaz posíláte na zařízení s Androidem, tak dojde pouze k zobrazení odkazu. Nezapomeňte tedy uživatelům Androidu připsat, že se jedná o sdílené fotografie.

Omezení a další informace

Takto sdílená data, potažmo sdílený odkaz, bude aktivní po dobu 30 dní. Odkaz můžete poslat jen jednomu člověkovi, anebo tisícům lidí – v tomto případě žádné omezení neexistuje. Abyste mohli této funkce využít, tak musíte mít aktivní funkci Fotky na iCloudu. Tu můžete aktivovat v Nastavení, kde přejděte do sekce Fotky. Tady se ujistěte, že máte funkci Fotky na iCloudu aktivní.

Sdílení souborů

Bohužel, prozatím je tato přehledná možnost sdílení skrze iCloud k dispozici jen v aplikaci Fotky. Možná vás zajímá, zdali lze podobným způsobem sdílet i ostatní data v rámci aplikace Soubory. Odpověď zní ano, lze, ale je to o něco složitější. V rámci aplikace Soubory můžete sdílet jednotlivé soubory, a to tak, že na nich podržíte prst, a poté zvolíte možnost Sdílet. Z menu, které se zobrazí, poté stačí vybrat uživatele, ke komu odkaz se souborem poputuje.

Sdílení složek

V rámci nových operačních systémů mělo být také jednoduché sdílet stejným způsobem všechny složky, avšak prozatím to možné není. Existuje však oklika, pomocí které můžete sdílet i složku, a tou je komprimace. Pro komprimaci složky stačí, abyste na ni v aplikaci Soubory podrželi prst, a poté klepnuli na Komprimovat. Po úspěšné komprimaci už stačí na nově vytvořeném souboru opět podržet prst a zvolit možnost Sdílet, kde si vyberete, komu se má onen soubor zaslat.