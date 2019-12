Co chceme ve watchOS 7

Přestože největší pozornost mezi operačními systémy Applu náleží iOS a macOS, ani systém pro hodinky watchOS nesmíme v žádném případě jakkoliv přehlížet. Popularita Apple Watch totiž strmě roste a tím pádem i počet uživatelů, kteří přijdou s tímto softwarem dennodenně do kontaktu. Určitě tak není od věci zamyslet se už nyní nad tím, jaká vylepšení bychom chtěli vidět ve watchOS 7, který Apple představí v červnu příštího roku.

Ciferníky od non-Apple vývojářů

Rozhodně nelez říci, že by bylo u Apple Watch na výběr z malého množství ciferníků. Těch je totiž alespoň dle mého názoru skutečně dost a co víc – téměř všechny si je lze přizpůsobit k obrazu svému, díky čemuž jsou tak velmi dobře využitelné. Na druhou stranu by byla hloupost si nalhávat, že jen Apple ví, co je pro uživatele Apple Watch dobré. Jestli bych tedy něco ve watchOS 7 rád viděl, je to bezesporu otevřenost systému i v tomto směru. Ciferníky z dílny vývojářů třetích stran by totiž mohly být pro hodinky velkým přínosem a třeba je mohly i posunout na zcela novou úroveň díky daleko lepší přizpůsobitelnosti požadavkům uživatelů, protože právě ti by je de facto tvořili sami sobě na míru. Dočkali bychom se tak jak neokoukaných funkcí, tak i designů. Pro Apple by pak mohlo být otevření ciferníků dalším způsobem, jak zbohatnout. Pohlížet by totiž na ně šlo jako na klasické aplikace, díky čemuž by mu šly z jejich prodejů peníze do kapsy.

Stejné věci jak na starších, tak na nových hodinkách

Apple čelil v posledních letech prakticky při každém vydání nového watchOS kritice za to, že některé funkce či ciferníky vnukl vcelku nesmyslně jen novějším modelům hodinek, přestože i starší by si s nimi bez problému poradily. Tuto jeho logiku z marketingového hlediska chápu, ale přesto věřím, že by se mohl na watchOS 7 podívat trochu jiným pohledem a veškeré jeho nové funkce by díky tomu přinesl na všechny kompatibilní modely hodinek, bylo by to technicky možné. Absenci věcí náročných na výkon, které by na starších modelech nefungovaly zcela 100%, lze samozřejmě bez sebemenších problémů pochopit. Absence ciferníků, které by se hravě vešly i na menší 38 mm či 42 mm verze (byť třeba bez několika málo komplikací) ale zkrátka naštve a uživateli dá jasně najevo, že si má zkrátka koupit nový model každý rok, jinak ať se s novinkami rozloučí. Tohle ale zrovna příjemná cesta není.

Větší možnosti přizpůsobení

Díky obrovskému množství různých nastavení lze Apple Watch přizpůsobit vašim potřebám skutečně znamenitě. Přesto existuje pár věcí, které by bylo fajn přizpůsobit ještě více a tím si tak používání hodinek ještě zpříjemnit. Osobně by se mi líbila třeba možnost nastavit si funkci Noční stolek tak, aby svítila na displeji celou noc a skutečně fungovala jako budík/hodiny. Nynější verze mi totiž upřímně moc smysl nedává a věřím, že nejsem sám. Přitom by stačil jeden přepínač do nastavení, který by celonoční svícení času na displeji při nabíjení aktivoval. Fajn by v tomto směru bylo třeba i možné nastavení si přesné hodiny, kdy se má začít čas na hodinkách zobrazovat – tedy třeba vždy od 5:00 ráno. Nicméně už samotná možnost celonočního svícení by mnohým z nás stačila.

Programovatelné tlačítko = zaručený úspěch

Další fajn vychytávkou by byla bezesporu možnost programovatelného tlačítka. Pokud například nepoužíváte na hodinkách Apple Pay aktivovatelné dvojklikem, boční tlačítko je vám kromě vypínání de facto jen ke správě na pozadí běžících aplikací. Nebylo by však super si tlačítko naprogramovat tak, že při nevyužívání Apple Pay by dvojklik například spustil fotoaparát na iPhonu nebo mapovou aplikaci na Watch, trojitý by třeba zase zaktivoval vodní zámek a čtyři stisky by spustily stopky nebo tak něco? Opět by se sice jednalo o velmi mírné vylepšení, nicméně využitelnost hodinek by jím slušně povyrostla.

Lepší možnosti přizpůsobení by si určitě zasloužily i zvuky upozornění, které na hodinkách nelze nikterak měnit. Pokud se tedy dostanete do společnosti „Watchařů“, kteří je mají navíc v klasickém režimu, a náhle někomu začnou zvonit, můžete se dostat do situace, kdy budou všichni zmateně koukat na svá zápěstí a to právě kvůli jednomu jedinému zvuku pro upozornění na příchozí hovor. Nastavit si vlastní zvuky by tedy rozhodně nebylo od věci. Totéž v bledě modrém se dá říci i o zobrazování notifikací, u kterých by bylo fajn nastavit si, jak dlouho mají na iPhonu svítit – respektive po jakých úkonech na Watch se mají na iPhonu stále zobrazovat na displeji. Pokud totiž nyní například přijmete zprávu a tu si na Watch otevřete, ze zamčeného displeje iPhonu zmizí. A pokud tuto otevřenou zprávu na Watch nedořešíte a máte děravou hlavu, na iPhonu na ní samozřejmě zapomenete a oheň je na střeše.

Notifikace při odpojení od telefonu

S Apple Watch na ruce se sice od svého iPhonu můžete vzdálit velmi slušně, pokud však „tolerovanou“ vzdálenost překročíte, odříznete zpravidla o možnost přijmu notifikací a podobně, jelikož právě ty vám zrcadlí iPhone a popřípadě WiFI připojení. Problém je ale v tom, že na odpojení Watch od iPhonu můžete přijít až po nějaké době, jelikož vám při přerušení propojení nedojde žádná notifikace. Jediným indikátorem problému je tak relativně malá ikonka na displeji hodinek, kterou však můžete velmi lehce přehlédnout. Určitě by tak nebylo špatné, kdyby se watchOS 7 naučil zasílat notifikace na odpojený iPhone, díky kterým by si byl uživatel této skutečnosti okamžitě vědom a ke svému telefonu by se v případě potřeby vrátil.

Safari

Je trochu zvláštní, že zatímco WebKit už na hodinkách nějaký ten pátek je a díky tomu si tak můžete zobrazovat webové stránky doručené například přes Zprávy, jakýkoliv elementární webový prohlížeč tu stále chybí. Pokud tedy chcete jít přes Watch na internet, je potřeba to dělat různými oklikami typu zaslání si odkazu na Google do iMessage přes iPhone a tuto zprávu následně otevřít na hodinkách. Mnohem radši bych však podobné šílenosti nahradil jednoduchým kliknutím na ikonku Safari, která by na Watch prohlížeč zaktivovala a na mě pak už bylo jen nadiktovat do vyhledávače, co právě potřebuji najít.

Spánková analýza

Ostuda. Tak přesně takto by se dala v krátkosti shrnout absence nativní aplikace pro monitoring spánku na Watch. Zatímco téměř veškerá konkurence již tuto funkci své smartwatch či dokonce chytré náramky naučila, v případě Applu na nativní aplikaci monitorující spánek u Apple Watch stále čekáme. Mnohé úniky už však naznačují, že se na ní pracuje a já tak věřím, že ve watchOS 7 konečně dorazí a co víc – svou kvalitou překoná veškerou konkurenci. Ostatně, vzhledem k obrovsky dlouhému čekání na její příchod tak nějak nic jiného ani očekávat nelze. Snad tedy v tomto směru Apple nezklame.