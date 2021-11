Proč nosím místo Apple Watch hodinky Garmin Marq Driver

Proč mám na ruce Garmin a ne Apple Watch? To je jedna z nejčastějších otázek, které dostávám od každého, kdo ví, že mám co do činění s LsA a Jablíčkářem. Přesto, že Mac používám už dlouhých 14 let, iPhone od jeho čtvrté generace a vystřídal jsem i řadu iPodů, iPadů a všech dalších nezbytností, které jsem v danou dobu zkrátka musel mít, tak Apple Watch jsem měl na zápěstí vždy jen v momentě, kdy jsem je musel testovat. Samozřejmě jsem si celý natěšený běžel koupit první generaci hodinek od Applu, ale po půl roce jsem je odložil a od té doby jsem si k ním nenašel cestu a to i přesto, že se na mém zápěstí ohřála každá generace hodinek, kterou Apple doposud představil.

K čemu jsem si však našel cestu jsou hodinky Garmin a rád bych konečně sám pro sebe a i pro všechny, kteří se mě ptají, našel odpověď na to, proč. Jedním z důvodů je, že často nosím i klasické mechanické hodinky a mým Garmin Marq Driver to vůbec nevadí. Mohu je klidně odložit na pár dní a pak je zase nasadit na zápěstí a nemám pocit, že bych něco zmeškal nebo se na mě hodinky nebo další aplikace v telefonu zlobily za to, že jsem je prostě neměl na zápěstí. To je pro mě velmi důležité, protože jsou dny, kdy si je opravdu neberu.

To, co je však pro mě nejdůležitější, je, že Marq Driver nebo v podstatě jakékoli hodinky od společnosti Garmin jsou samostatná jednotka. Všechny funkce, které od nich očekávám, v nich mám a mohu je používat bez ohledu na to, zda mám v kapse mobil nebo zda jsem si do hodinek a mobilu nainstaloval tu či onu aplikaci. Zkrátka vše, co potřebuji, zde mám a to v té nejpřesnější možné míře, v jaké to je u běžného produktu vůbec možné. Je jedno, zda se jedná o měření spánku, měření kalorií, měření kroků nebo například to, co umí má verze Driver, tedy měření jízdy na okruhu. Když jsem zajel svůj rekord na Red Bull Ringu, tak GPS v autě ukazovalo 1:54,30 a GPS v hodinkách ukazovalo 1:54,27 a transponder ukazoval čas 1:54:28. To je přesně ta přesnost, kterou od Garminu očekávám a která mě neskutečně baví.

To, co mě na nich baví, je fakt, že neplním nějaké kroužku, nesleduji smajlíky nebo odznáčky, ale čtu data v jejich surové podobě a tak se dozvím, že v zatáčce, kde jsem probrzdil gumy a zničil brzdy, mi tepová frekvence vyletěla na přesně 169 tepů, protože jsem se už viděl ve svodidlech. Vím, že jsem den předtím, než jsem byl na Mont Blancu, spal hůř, než den potom, kdy jsem spal jako batole. To vše vím bez toho, aniž bych musel mít v hodinkách jedinou aplikaci, která v nich nebyla při tom, kdy jsem je poprvé zapnul. Garmin totiž zkrátka ukazuje přesná data, která si reprodukujete do koláčků, grafů nebo odznáčků sami. Samozřejmě, i zde můžete sbírat odznáčky za plnění výzev, ale vždy se můžete podívat na přesná data. Můžete zjistit pomocí porovnání několika grafů přímo v aplikaci nebo dokonce na hodinkách, jak se vývíjí vaše dýchání a tepy v závislosti na tom, jak moc trénujete a jak roste vaše fyzička.

Garmin je zkrátka produkt, který funguje sám o sobě, kdežto Apple Watch osobně vnímám jako produkt, který je rozšířením iPhonu, což plně chápu, že někdo miluje a přesně to od něj očekává a těch lidí, co to tak mají, jsou desítky milionů. Ovšem já raději preferuji Garmin a to přesně z těch důvodů, které jsem uvedl na řádcích výše. Pokud tedy ještě stále hledáte odpověď na to, co umí Garmin Marq Driver, podívejte se na naši recenzi Garmin Marq Driver: když chcete den co den překonávat sami sebe.

