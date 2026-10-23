Pages, Numbers a Keynote získávají AI. Funkce jsou vázané na předplatné

Apple dnes do aplikací Keynote, Numbers a Pages integroval nástroj Intelligent Assistant. Novinka je aktuálně dostupná v beta verzi pro předplatitele služby Apple Creator Studio. Aktualizace vychází krátce poté, co společnost tyto aplikace dočasně stáhla z App Storu. Inteligentní asistent dokáže napříč celým balíkem vyhledávat informace na webu, vkládat je do dokumentů a radit uživatelům s pokročilejšími funkcemi. V jednotlivých programech pak nabízí specifické nástroje:
- Numbers: Generování vzorců a tabulek zadáváním v přirozeném jazyce a vizualizace dat.
- Pages: Tvorba prvních konceptů, úprava textu i jeho tónu a generování obrázků či tvarů.
- Keynote: Sestavování a ladění snímků, přidávání animací, tvorba poznámek pro přednášejícího a generování vizuálních prvků.
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Předplatitelé Creator Studia mají nově přístup i k dalším šablonám či motivům v Content Hubu. Pro všechny uživatele pak aktualizace přináší opravy chyb a celkové zlepšení výkonu. Keynote navíc dostává formát Interchange pro import a export prezentací. Ačkoliv to Apple oficiálně nezmínil, aktualizace přináší aplikacím také podporu pro nový iPhone Duo, který vychází dnes. Základní verze aplikací zůstávají zdarma. Přístup k asistentovi a dalším pokročilým nástrojům podmiňuje Apple předplatným Creator Studio, které stojí 12,99 dolarů měsíčně. Používáte tyto nástroje nebo raději dáváte přednost konkurenci?