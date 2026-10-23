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Apple nejspíš nezvládne dodržet jeden ze svých cílů, které si vytyčil do roku 2030

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Snaha Applu o radikální snížení emisí v dodavatelském řetězci naráží na přetrvávající problémy u výrobců tištěných spojů (PCB). Jak upozornil server DigiTimes, rostoucí poptávka po stále pokročilejších komponentech přímo úměrně zvyšuje energetickou náročnost výroby.

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Daň za umělou inteligenci a vysoký výkon

Technologičtí giganti jako Apple a Google v současnosti na své dodavatele vyvíjejí vysoký tlak. Vyžadují po nich pravidelné publikování zpráv o udržitelnosti, nákup elektřiny z obnovitelných zdrojů a aktivní snižování emisí i u jejich vlastních subdodavatelů. Do tohoto procesu však tvrdě zasahuje rostoucí poptávka po komplexnějších deskách, které jsou naprosto nezbytné pro umělou inteligenci a vysoce výkonné výpočetní systémy (HPC). Samotná výroba těchto pokročilých komponent si žádá násobmě vyšší spotřebu elektřiny a vody než v minulosti.

Tato situace tak pochopitelně úplně nevoní Applu. Jablečná společnost totiž striktně vyžaduje, aby všichni její výrobní partneři přešli u produkce pro Apple do roku 2030 na 100% obnovitelnou elektřinu. Podle analýzy, na kterou se odvolává DigiTimes, přitom právě nakupovaná elektřina tvoří téměř 60 % veškerých emisí v celém odvětví výroby tištěných spojů.

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Ekologičtější materiály zatím nesplňují standardy

Kromě vysoké spotřeby energie čelí dodavatelé i značným technologickým limitům při zavádění nových výrobních postupů. Využití nízkouhlíkových alternativních materiálů je momentálně problematické, protože zatím nedokážou splnit přísné výkonnostní a kvalitativní požadavky. Jejich případné širší nasazení tak vyžaduje extrémně pečlivé a zdlouhavé testování, než se budou moci bezpečně zapojit do ostrého výrobního procesu produktů, na které spoléhají miliony uživatelů. Apple se ekologicky prosazuje už pěkných pár let a není divu, že podobná pravidla vyžaduje i od svých dodavatelů. Zatím to ale vypadá, že to dělá ohromné problémy.

Zdroj
Diskuze
Apple

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