iOS 16.1 nabízí funkci, pomocí které budete nabíjet iPhone elektřinou s nižší uhlíkovou stopou

Apple přináší do iOS 16.1 jednu poměrně zajímavou funkci, kterou najdou uživatelé z USA v nastavení baterie svého telefonu. Jedná se o funkci Clean Energy Charging, která je navržena tak, aby pomohla uživatelům s iPhonem snížit jejich uhlíkovou stopu. Funkce je defaulte zapnutá, tedy alespoň v první beta verzi iOS 16.1 a funguje tak, že se telefon nabíjí ve chvílích, kdy je k dispozici elektřina s nižší uhlíkovou stopou. Funkce je dostupná prozatím pouze v USA, kde Apple dokáže zjistit, kdy se používá jaký proud, stejně jako je tomu u nás například s takzvaným „nočním proudem“.

Funkce Clean Energy Charging podle Applu nijak neovlivňuje nabíjení a telefon by se měl nabít dřív než jej budete potřebovat podle vaší denní rutiny. Upřímně se jedná o poměrně sympatickou snahu, jak mohou uživatelé nenásilnou formou a v podstatě jen stisknutím jediného virtuálnáho tlačítka přispět k ochraně životního prostředí. Z pohledu jednoho telefonu se to může zdát sice směšné, ale nesmíme zpaomínat, že Apple prodal již více než 2 miliardy zařízení s iOS a z toho 1,8 miliardy je stále aktivních. I kdybychom počítali jen se zařízeními, které nabízí iOS 16, pak se stále dostáváme na počet vyšších stovek miliard telefonů a pokud by se Applu podařilo funkci dostat i mimo USA, bylo by to rozhodně pozitivní. Funkci je možné samozřejmě kdykoli vypnout v nastavení baterie a jak již bylo zmíněno, prozatím je pouze pro USA.