EU chce za 10 let rapidně snížit emise skleníkových plynů

Evropská unie vyhlásila válku emisím. Do roku 2030 chce totiž snížit emise skleníkových plynů až o 55 % v porovnání s rokem 1990. Návrh předložila Ursula von der Leyenová. Její návrh zvyšuje původní záměr tyto emise snížit o 40 %. Zda nápad projde se uvidí v budoucnu, neboť tento záměr musí ještě posvětit Evropský parlament a jiní lídři EU. Jedním z argumentů o takové zvýšení je to, že snížení o 40 % by nestačilo na dosáhnutí uhlíkové neutrality EU v roce 2050, což je jedním z velkých budoucích cílů EU.