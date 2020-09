Proti výstavbě Gigafactory v Německu byly vzneseny stovky námitek

Ne každý berlíňan má z výstavby čtvrté Gigafactory radost. Během dlouhého procesu udělení stavebního povolení se v určitých fázích řízení může proti záměru takové povolení udělit postavit i obyvatelstvo. To je právě tento případ, neboť proti čtvrté továrně společnosti Tesla bylo z řad obyvatel vzneseno 406 námitek, které budou projednávany příští týden. Pokud by lidé byli úspěšní a příslušné úřady by finální stavební povolení neudělily, musela by Tesla pozemek uvést do původního stavu. Americká společnost má ovšem velkou politickou podporu. Takový scénář tedy s nejvyšší pravděpodobností nenastane. Jak je vám asi jasné, odpůrci mají strach z dopadu na životní prostředí.