Brzy se dočkáme solárních panelů, které zvládnou vyrábět elektřinu i v noci

Solární panely jsou spolehlivým zdrojem ekologicky čisté elektrické energie. Nicméně mají jednu podstatnou vadu na kráse, a sice mohou vyrábět energii pouze ve dne. To už ale brzy nemusí platit. Vědci vyvíjejí panely, které by byly schopny zachytávat infračervené světlo vyzařované Zemí a přeměňovat jej na elektřinu. V takovém případě bude samozřejmě nutné panely otočit směrem k povrchu. V noci by tímto způsobem byly panely schopny vyrobit čtvrtinu energie oproti dni, což se jistě počítá. Cena této technologie bude ale jistě minimálně zpočátku velmi vysoká.