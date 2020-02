Určitě jste slyšeli o záměru Elona Muska vyslat na oběžnou dráhu Země tisíce satelitů Starlink. Nebudou to pochopitelně jediné satelity, které budou do vesmíru poslány. Do roku 2029 by jich mohlo přibýt až celkem 57 tisíc. Ve videu umístěném pod článkem se můžete podívat na animaci, která tuto situaci demonstruje.