OpenAI viní Apple z krádeže tajných dat, měl mu je donést přeběhlík

OpenAI přichází v probíhajícím soudním sporu s dalším překvapivým protiútokem. Tvrdí, že Apple možná neoprávněně využívá její obchodní tajemství k vývoji AI produktů. Pikantní na situaci je fakt, že kvůli stejné věci žaluje od července Apple naopak OpenAI.
Stovky tajných dokumentů
V centru sporu stojí nejmenovaný zaměstnanec, který původně odešel z Applu do OpenAI, aby se po šesti měsících vrátil zpět do Applu. Podle zástupců OpenAI si totiž před odchodem přeposlal přes stovku tajných souborů, včetně výrobních dat a snímků nepředstaveného produktu. Navrátilec měl navíc podle tvrzení před několika měsíci prezentovat tajné plány OpenAI přímo vedení Applu. OpenAI se obává, že inženýři tyto inovace zakomponují do chystaných zařízení. Společnost požádala Apple o záruky, že data nezneužije, odpovědi se však nedočkala a žádá soud o protižalobu.
Apple vinu odmítá, soud hraje s ním
Apple nařčení odmítl. Pro agenturu Reuters jablečná společnost uvedla, že nenašla jediný důkaz, který by tvrzení OpenAI potvrzoval, a poukázala na své přísné směrnice proti využívání dat od bývalých zaměstnavatelů. Aktuální vývoj u soudu nahrává spíše Applu. Soudce vyhověl jeho žádosti o zrychlené dokazování. OpenAI musí do čtrnácti dnů předložit důkazy a materiály z pohovorů. Soudce navíc naznačil, že s vysokou pravděpodobností brzy vydá předběžné opatření, které tvůrcům ChatGPT zakáže údajně ukradené jablečné technologie využívat. Spory Applu jsou zajímavé málokdy. tento ovšem za pozornost stojí a rozhodně vás budeme informovat, jak se bude vyvíjet.