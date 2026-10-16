Nový šéf Apple se objevil na obálce TIME a hned poslal ostrá slova na adresu konkurence

John Ternus, který teprve 1. září vystřídal Tima Cooka na pozici generálního ředitele společnosti Apple, se stal hlavní tváří vydání magazínu TIME. Číslo věnované nejlepším vynálezům roku 2026, které vyjde 26. října, přináší obsáhlý rozhovor, v němž nový šéf poodhaluje pozadí aktuálních produktů i směřování celé společnosti.
Skládačky konkurence byly mizerné
Ternus působí v Applu už od roku 2001 a před svým povýšením vedl vývoj HW. Křest ohněm v nové roli zažil hned osm dní po svém nástupu, kdy světu odhalil skládací iPhone Duo. Při otázce, v čem se jablečná novinka liší od zavedené konkurence, si nebral servítky a jasně naznačil, proč Apple s podobným zařízením tak dlouho vyčkával. „Ostatní příklady ve světě působily tak trochu lacině a mizerně,“ uvedl Ternus v rozhovoru. Své nadšení pro značku si prý nese už z dětství. Bylo mu pouhých osm let, když jeho otec domů pořídil počítač Apple II. „Začal jsem na něm hrát hry a do Applu jsem se zamiloval,“ zavzpomínal.
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Nechceme dělat všechno
Rozhovor se dotkl i překvapivého jarního oznámení, že jablečná Siri AI z velké části spoléhá na modely Gemini a cloud od Googlu. Ternus tento pragmatický přístup obhajuje snahou o maximální efektivitu. „Nemáme za cíl vyrobit v produktu úplně každou součástku. Zaměřujeme se na věci, ve kterých dokážeme přinést skutečnou odlišnost,“ vysvětlil s tím, že Apple se raději omezuje jen na to nejdůležitější, do čehož pak vkládá veškeré své úsilí. Řeč přišla také na bývalého lodivoda Tima Cooka. Ten v Applu nadále zůstává jako výkonný předseda představenstva a jeho hlavní náplní je nyní komunikace s politiky a regulátory po celém světě. John Ternus se (aspoň v mých očích) prozatím jeví jako mimořádný sympaťák. Applu bude postupně předávat svou vizi a uvidíme, kam jej posune. Začátek má slibný. Obálku naleznete pod odstavcem.