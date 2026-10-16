iPad mini 8 může nakonec přeci jen překvapit 120Hz displejem

Apple má už za necelé dva týdny představit novou generaci iPadu mini, která by měla přinést jednu z největších změn v historii tohoto kompaktního tabletu. Řeč je samozřejmě o přechodu z klasického LCD displeje na OLED, díky kterému se uživatelé mohou těšit na výrazně lepší podání barev, dokonalou černou či vyšší kontrast. Háček je však v tom, že zatímco samotný příchod OLED se zdá být prakticky jistý, kolem jedné z jeho nejdůležitějších vlastností stále panují nejasnosti. Řeč je konkrétně o obnovovací frekvenci displeje, která měla být podle dostupných informací pouze 60Hz. Situace okolo obnovovací frekvence se nicméně nyní tak trochu zamotává.
Apple totiž podle nejnovějších informací testoval hned dvě varianty displeje, kdy vedle 60Hz byla údajně ve hře i 120Hz varianta. Tvrdí to alespoň zdroje spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, dle kterých Apple obě tyto varianty displejů v prototypech iPadů testoval. Háček je však v tom, že Gurman zatím neví, pro kterou z těchto možností se Apple nakonec rozhodl.
Příchod ProMotion, tedy variabilní obnovovací frekvence až do 120Hz, by však dával poměrně velký smysl. Apple totiž tuto technologii postupně rozšiřuje do dalších zařízení a například základní iPhone 17 už 120Hz displej nabízí. U iPadu mini, který je díky svým rozměrům ideální například na hraní her, čtení nebo procházení internetu, by pak vyšší obnovovací frekvence byla rozhodně vítaným vylepšením. Rozdíl mezi 60 a 120 Hz je totiž při posouvání obsahu, animacích systému či používání Apple Pencil velmi dobře patrný.
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Jak jsem však už psal výše, v předešlých týdnech jsme viděli nespočet úniků, podle kterých Apple nakonec zvolil levnější variantu. Například korejský leaker vystupující pod přezdívkou yeux1122 již dříve tvrdil, že nový iPad mini dostane 8,4″ OLED panel s technologií LTPS a obnovovací frekvencí pouhých 60 Hz, přičemž podle jeho zdrojů z dodavatelského řetězce má být právě tato konfigurace určena pro sériovou výrobu.
Pokud by se slova leakera potvrdila, šlo by podle mého názoru o poměrně promarněnou příležitost. Přechod na OLED je totiž sice sám o sobě velkým vylepšením, jenže zachování 60Hz obnovovací frekvence u tabletu, jehož cena má navíc podle spekulací vzrůst zhruba o třetinu, by v roce 2026 působilo přinejmenším zvláštně. Zvlášť když už Apple nabízí 120Hz displeje i v podstatně dostupnějších produktech. Na druhou stranu je potřeba připomenout, že OLED automaticky neznamená ProMotion a Apple může chtít i nadále odlišovat iPad mini od dražších iPadů Pro. Snad tomu tak ale v tomto případě nebude.