Apple přepsal historii! Jeho hodnota poprvé překonala 5 bilionů dolarů a zaostává už jen za Nvidií

Apple má za sebou další historický milník, který jeho investory zcela určitě potěší. Společnost totiž ve středu vůbec poprvé uzavřela obchodní den s tržní hodnotou přesahující astronomických 5 bilionů dolarů, což je v přepočtu více než 100 bilionů korun. A přestože se nad tuto hranici v minulosti již několikrát dostala, až nyní se jí podařilo udržet ji do konce obchodování. Apple se tak stal teprve druhou společností na světě, které se něco podobného povedlo. Tou první byla nepřekvapivě Nvidia těžící z AI boomu, která na pětibilionovou hranici dosáhla již v loňském roce.
Akcie Applu uzavřely středeční obchodování na hodnotě 342,96 dolaru, což představovalo mezidenní růst přibližně o 0,5 %. Díky tomu se celková tržní kapitalizace společnosti vyšplhala na 5,005 bilionu dolarů. Na první pohled sice asi nejde o nijak dramatický růst akcií, v kontextu celkové hodnoty Apple však i takto malý pohyb znamená desítky miliard dolarů.
Zajímavé je, že hranici 5 bilionů dolarů Apple během letošního roku překonal již šestkrát, vždy však pouze v průběhu obchodování. Do jeho konce se akcie pokaždé propadly natolik, že se tržní hodnota společnosti vrátila pod tuto psychologicky důležitou metu. Až sedmý pokus tak skončil úspěchem. Apple přitom v červenci dokonce na krátkou dobu předstihl Nvidii a stal se nejhodnotnější veřejně obchodovanou společností světa. Ta si však mezitím své prvenství vzala zpět a aktuálně její hodnota dosahuje přibližně 5,33 bilionu dolarů.
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K růstu hodnoty společnosti v posledních měsících přispívá mimo jiné zájem investorů o nové produkty a další rozvoj umělé inteligence. Apple navíc stojí před zahájením předobjednávek svého prvního skládacího iPhone Duo, od kterého si slibuje další posílení nabídky prémiových smartphonů. Právě jeho přijetí zákazníky však teprve ukáže, zda se vysoká očekávání investorů naplní.
Tak či tak, překonání pětibilionové hranice je pro Apple bezesporu obrovským úspěchem. Zda se mu však podaří na současné hodnotě udržet a případně znovu předstihnout Nvidii, bude záviset především na výsledcích prodejů nových produktů a dalším vývoji trhu. Nebojím se navíc říci, že ještě před několika lety by podobná hodnota technologické společnosti působila téměř nepředstavitelně, a nyní je nejen pro Apple evidentně dosažitelná klidně i několikrát za rok.