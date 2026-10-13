Ben Affleck prodal Netflixu svou AI společnost za 12 miliard. Její technologie mají změnit natáčení filmů a seriálů

Že se umělá inteligence stává stále důležitější součástí filmového průmyslu, není žádným tajemstvím. Málokdo by však ještě před pár lety čekal, že jedním z lidí, kteří na jejím rozvoji vydělají stovky milionů dolarů, bude hollywoodský herec Ben Affleck. Přesně to se ale nyní stalo. Netflix totiž nedávno zveřejnil, kolik zaplatil za technologický startup InterPositive, který slavný herec a režisér založil v roce 2022, a částka je to skutečně astronomická. Streamovací gigant totiž za společnost zaměřenou na využití umělé inteligence při výrobě filmů a seriálů zaplatil 587 milionů dolarů, tedy v přepočtu zhruba 12 miliard korun.
Netflix převzetí společnosti InterPositive oznámil již letos v březnu, tehdy však odmítl zveřejnit finanční podrobnosti. Ty se však nyní objevily v dokumentech předložených americké Komisi pro cenné papíry a burzy a vyplývá z nich, že za akvizici zaplatil přibližně 587 milionů dolarů v hotovosti. Dřívější informace agentury Bloomberg přitom naznačovaly, že celková hodnota transakce by se při splnění určitých podmínek mohla vyšplhat až na 600 milionů dolarů.
Za tyto peníze získal Netflix společnost vyvíjející nástroje umělé inteligence, které mají filmařům usnadnit především postprodukci. Technologie dokáže například upravovat osvětlení již natočených scén, měnit pozadí, doplňovat chybějící záběry nebo pomáhat s vizuálními efekty. Na rozdíl od běžných generátorů videí přitom pracuje s materiály konkrétní filmové produkce, díky čemuž má zachovávat vizuální konzistenci výsledného díla.
Zajímavé je, že Affleck od začátku zdůrazňoval, že jeho cílem není nahrazovat herce, režiséry či další filmové profesionály. Umělá inteligence má podle něj především odstranit zdlouhavé a nákladné technické úkony, aby se tvůrci mohli více soustředit na samotný příběh. Po dokončení akvizice přešel celý tým InterPositive pod Netflix, zatímco Affleck ve společnosti působí jako hlavní poradce.
Netflix navíc umělou inteligenci při výrobě svého obsahu využívá už dnes. Podle jeho vedení se během letošního roku zapojila do práce na přibližně 300 titulech, především v oblasti postprodukce. U dokumentární série The American Experiment například umožnila vytvořit vybrané sekvence dvakrát rychleji a za poloviční náklady oproti dřívějším postupům. A právě podobné úspory zřejmě vysvětlují, proč byl Netflix ochotný za Affleckovu společnost zaplatit tak obrovskou částku.
Nebylo to v hotovosti!