Siri AI na iPhone v EU jen tak nebude! I nejlepší scénář počítá s několikaměsíčním čekáním

Pokud jste doufali, že se nové Siri AI dočkáme na iPhonech a iPadech v Evropské unii ještě letos, nejnovější informace vás rozesmutní. Podle reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž může být čekání podstatně delší, než by si evropští uživatelé přáli. Za absolutně nejlepší možný scénář považuje zhruba pětiměsíční zpoždění oproti ostatním regionům, přičemž navíc ani tento odhad podle něj rozhodně není žádnou zárukou.
Siri AI dorazila v září společně s iOS 27, avšak nikoliv na iPhony a iPady uživatelů v Evropské unii. Apple už na WWDC otevřeně oznámil, že za odkladem stojí požadavky vyplývající z Aktu o digitálních trzích neboli DMA. Spor se týká především toho, jaký přístup by Apple musel umožnit konkurenčním AI asistentům právě na iPhonu či iPadu. Kalifornský gigant na to konto tvrdí, že požadavky evropských regulátorů by mohly ohrozit soukromí a bezpečnost uživatelů, zatímco Evropská komise v minulosti argumentovala tím, že rozhodnutí Siri AI v EU nezpřístupnit je na samotném Applu.
Fotogalerie
Pět měsíců je nejlepší možný scénář
K celé situaci se nyní vyjádřil na základě zjištění od svých zdrojů reportér Mark Gurman z Bloombergu, který celou situaci přirovnává k původnímu Apple Intelligence, které se do Evropské unie dostalo přibližně pět měsíců po prvním spuštění v jiných regionech. Právě podobně dlouhé čekání považuje v případě Siri AI za absolutně nejlepší variantu. Pokud bychom tedy počítali od zářijového spuštění, znamenalo by to příchod zhruba v únoru 2027. Současný spor je však komplikovanější a čekání se proto může protáhnout ještě výrazně déle. Apple ostatně sám v červnu uvedl, že pro zpřístupnění Siri AI na iPhonech a iPadech v EU nemá žádný konkrétní časový plán.
Zajímavá je přitom Gurmanova interpretace důvodů, proč Apple postupuje právě tímto způsobem. Tvrdí totiž, že Apple může Siri AI v EU zadržovat také proto, aby vytvořila tlak na Evropskou komisi, což jinými slovy znamená, že by teoreticky mohl počítat s tím, že nespokojení majitelé jeho zařízení začnou sami kritizovat evropská pravidla a požadovat změnu jejich výkladu. Něco podobného jsme ostatně viděli už při prvním zpoždění Apple Intelligence. Je však důležité zdůraznit, že jde o Gurmanův pohled na strategii Applu, nikoliv o něco, co by společnost sama potvrdila.
Celá situace má navíc jeden poměrně zvláštní paradox. Omezení se totiž netýká Siri AI jako takové v celé Evropské unii. Na Macích s macOS 27 a Vision Pro s visionOS 27 ji evropští uživatelé využívat mohou. Nedostupná tedy zůstává jen na iPhonech a iPadech a v důsledku závislosti na spárovaném iPhonu také na Apple Watch.
Pro české uživatele tedy momentálně nezbývá než čekat. Pokud se naplní nejoptimističtější Gurmanův scénář, Siri AI by se na evropské iPhony mohla podívat začátkem příštího roku. Vzhledem k tomu, že se však Apple a Evropská komise stále neshodnou ani na základním řešení celého problému, bych se osobně příliš neupínal ani k tomuto termínu. Pět měsíců totiž v tuto chvíli nevypadá jako očekávaná doba čekání, ale spíš jako její úplné minimum.
Z toho vyplýva, že ani novo predstavené produkty 13. októbra teda Home Pad alebo Homepod mini nebudú tiež oficiálne u nás predávané .
apple by sa mal prisposobit prostrediu, kde chce podnikat, takto sme jeho rukojemnikmi
Nebo by mohla eu začít dělat něco užitečného a ne řídit lidem život.
Pokud někdo chce otevřený systém je tu android