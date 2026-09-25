Testujeme Siri AI v češtině pro Mac a poradíme vám, jak jí zde spustit taky

Když Apple na červnové konferenci WWDC světu představil Siri AI coby de facto restart jeho snah na poli umělé inteligence, leckoho touto novinkou zaujal. Siri, kterou tehdy prezentoval, byla totiž poměrně schopná a na základě pouhých pokynů, ať už hlasových nebo textových, dokázala velmi solidně projít Mac, iPad či třeba iPhone a následně s daty z těchto zařízení pracovat. Uživatelé z Evropské unie sice tehdy dostali studenou sprchu poté, co Apple oznámil, že Siri Ai nebude v EU na iPhone a iPad k dispozici, nicméně v případě počítačů Mac zde má být využitelná. A to nejenže po vydání macOS 27, jehož je Siri AI součástí, platí, ale co víc – novinka funguje poměrně dobře.
Jak na Macu spustit Siri AI z Apple Intelligence v EU
Pokud si chcete Siri AI na Mac v EU vyzkoušet, cesta k tomu je naprosto jednoduchý. Stačí, když půjdete na vašem počítači, ve kterém musí běžet macOS 27 (a tedy logicky jde o stroj s Apple Silicon, jelikož jiné Macy tento systém nepodporují) do Nastavení – Obecné – Jazyk a oblast a zde si jazyk změníte na Angličtinu (US). Následně proběhne restart vašeho počítače, po kterém se vám růžovo-modro-zelená ikona Siri v Nastavení změní na tu modernější á la Liquid Glass z iOS 27.
Abyste si Siri AI mohli vyzkoušet, je třeba její nastavení přes tuto ikonu otevřít a následně zvolit možnost Join Waitlist – to proto, že se jedná stále o beta funkci. Z čekací listiny nicméně budete vpuštěni do pár minut, maximálně pak desítek minut, přičemž poté můžete začít Siri AI vesele používat. Dobrou zprávou je, že chatovat si s ní můžete česky, potažmo jakýmkoliv jiným jazykem, který Siri jako taková oficiálně nepodporuje. To proto, že běží na základech Gemini, které jsou v tomto směru opravdu silné a tedy vám budou rozumět i v jazycích, které Apple Intelligence mezi podporovanými neuvádí.
Pokud by vám z nějakého důvodu nová Siri AI v nastavení nevyskočila, zkuste ještě přepnout region vašeho počítače na USA a poté jej restartovat. Tímto procesem by se už měly změny projevit na 100 % a Siri se tím odemkne.
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Protože se můj Mac stal pro Siri AI domovem teprve před pár desítkami minut, rozhodně nemůžu říci, že bych byl nějak zkušený v jejím využití. Zatím na mě ale působí docela sympaticky, byť revoluci zde samozřejmě čekat úplně nemůžete. Pokud totiž sledujete dění na poli AI, určitě víte, že dnešní AI agenti dokáží perfektním způsobem například odpovídat na zprávy, třídit je, pracovat s vaším kalendářem a tak podobně, aby se k vám ve výsledku na konci dne dostalo jen to nejdůležitější a to ještě ve formě, která bude například pochopitelná „na první dobrou“. O to se ale ve výsledku nějakým způsobem snaží i Siri, takže když jí řeknete, ať vám mrkne do kalendáře a najde určité informace, je to schopná udělat docela rychle, stejně jako dokáže poměrně chytře hledat v mailech a tak podobně.
Na druhou stranu, když jsem skrze ní například zkoušel poslat zprávu, z nějakého důvodu odeslání selhalo, přestože nebyl úplně důvod. Protože se ale jedná stále o betu, beru podobné chyby jako součást testování a na Apple se za ně úplně nezlobím. Moc ale nechápu, že když si se Siri AI dokážete plnohodnotně psát v češtině, případně v jiných jazycích, vynucuje Apple pro její aktivaci přepnutí počítače do angličtiny. Pochopil bych to v případě, že by si třeba český příkaz přeložila do angličtiny a následně pracovala s anglickými daty ve zprávách, mailech a tak podobně, ale můj kalendář či mailová schránka je z 90 % v češtině a jak můžete vidět na screenshotech výše, Siri AI je schopná odpovědi pochopit a shrnout tak, abych „na první dobrou“ věděl, co v mailu stálo. Přesto jde ale o zajímavou ukázku toho, jakým směrem chce Apple v rámci umělé inteligence jít a pokud vás to zajímá alespoň tak jako mě, určitě doporučuji dát Siri AI na Mac šanci.
Je nutné nechat počítač v AJ nebo ho pak zle vrátit do češtiny a siri AI bude dále k dispozici?