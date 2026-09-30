Donald Trump podepsal dohodu o regulaci AI

Prezident USA Donald Trump podepsal spolu s představiteli vedoucích firem ve vývoji AI dohodu o regulaci. Dohodu označil Donald Trump za morálně závaznou s tím, že ještě tento týden bude jmenován zmocněnec pro AI, který bude na dodržování pravidel regulace dohlížet. „Je to skoro jako ústava USA. Podepsali ji ti největší lidé na světě a podepsal jsem ji já, jako prezident USA. Je to opravdu forma ochrany,“ uvedl Donald Trump pro přítomné novináře. Dodal pak také, že se jedná o morálně závazný dokument. Vláda USA taktéž zvažuje zavedení dozorčího orgánu nad AI, jehož zhruba deset členů bude taktéž dohlížet nad vývojem AI agentů. Dokument, který však Donald Trump a dle jeho slov největší lidé světa podepsali, nebyl doposud zveřejněn, a tak nevíme jak konkrétní regulace vypadá a co podle ni musí společnosti vyvíjející pokročilou AI dodržovat.