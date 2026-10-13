Apple představil speciální edici AirPods 5

Apple si čas od času připraví speciální edice svých produktů, které se od běžně prodávaných verzí liší především designem. Právě jednu takovou zajímavost nyní představil v Indii, kde se rozhodl oslavit blížící se svátek Diwali limitovanou edicí AirPods 5. A co víc, za exkluzivní provedení si tentokrát nenechá ani korunu připlatit.
Nová limitovaná edice AirPods 5 vychází z dražší varianty s bezdrátovým nabíjecím pouzdrem, které Apple ozdobil speciální rytinou (respektive gravírováním) inspirovanou tradičním indickým uměním rangoli, které je typické vytvářením barevných dekorativních obrazců. Uprostřed motivu se navíc nachází emoji obličeje se srdíčky místo očí, což celému provedení dodává poměrně hravý vzhled.
Z hlediska hardwaru se pak nepřekvapivě oproti standardní verzi nic nemění. Sluchátka tak nadále nabízejí aktivní potlačování hluku, bezdrátové nabíjení, ovládání hlasitosti přejetím po stopce či podporu pokročilých funkcí Siri. Cena byla stanovena na 17 900 indických rupií, což je mimochodem stejná částka, za kterou Apple v Indii prodává běžnou verzi AirPods 5 s bezdrátovým nabíjecím pouzdrem.
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Zajímavá je také dostupnost. Limitovaná edice se začala prodávat již 11. října a v nabídce má zůstat do 11. listopadu, případně do vyprodání zásob. Zájemci si ji mohou pořídit prostřednictvím indického Apple Online Storu, aplikace Apple Store nebo v některé ze šesti tamních kamenných prodejen Applu. Na jednoho zákazníka přitom připadají maximálně dva kusy. Pokud jste tedy právě v Indii a rádi byste si odsud přivezli opravdu zajímavý suvenýr související s Apple, myslím si, že tato sluchátka jsou pro vás naprosto ideální. Jednak jsou totiž opravdu super, jak zaznělo v mé recenzi, a jednak nabízí design, který si sami skrze konfigurátor gravírování na Apple stránkách nenastavíte.