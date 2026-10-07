Recenze AirPods 5: Ve všech směrech lepší, revoluci ale nečekejte

Když jsem před dvěma lety recenzoval AirPods 4 s ANC, byl jsem z nich skutečně nadšený. Apple totiž tehdy dokázal do klasické peckové konstrukce dostat velmi slušné aktivní potlačování okolního hluku, výborný zvuk a spoustu funkcí známých z dražších AirPods Pro, přičemž to vše zabalil do produktu, který dával z hlediska ceny obrovský smysl. Ostatně svou tehdejší recenzi jsem zakončil slovy, že jsem si AirPods 4 zamiloval a několik dalších let se jich rozhodně nezbavím. Apple mi však tento plán tak trochu překazil. Už po dvou letech totiž dorazily AirPods 5 a já je začal kvůli testování používat právě místo „čtyřek“. Jaká tedy tato sluchátková novinka pro někoho, kdo si bez AirPods doslova a do písmene neumí už vlastně svůj život skoro ani představit, je?
Lepší načasování neexistuje
Ještě než se do hodnocení AirPods 5 pustím, dovolím si na úvod pár řádků k zamyšlení. Na první pohled by se totiž možná mohlo zdát, že dva roky jsou na generační obměnu sluchátek možná až příliš krátká doba. Po několika týdnech s AirPods 5 v uších si ale vlastně říkám, že Apple jejich příchod načasoval docela geniálně. První majitelé AirPods 4, mezi které se řadím i já, je totiž mohou mít v tuto chvíli dva roky intenzivně používané, což se může začít podepisovat zejména na baterii, a právě v takovou chvíli začíná dávat přechod na novou generaci podstatně větší smysl. Tím spíš, že AirPods 5 jsou prakticky ve všech důležitých ohledech lepší než jejich předchůdci.
Papírově se sice revoluce nekoná, to ale ničemu nevadí. Apple tentokrát vzal velmi dobrá sluchátka, odstranil některé jejich nedostatky, něco málo přidal a výsledkem jsou jednoduše ještě lepší AirPods.
Co se pak týče testování, do pracovny mi konkrétně dorazila vyšší verze AirPods 5 s bezdrátovým nabíjecím pouzdrem za 3990 Kč/149 USD/149 EUR, která se od základního modelu za 3490 Kč/129 USD/169 EUR liší překvapivě málo. Na rozdíl od předešlé generace totiž obě verze základních AirPods nabízí ANC nebo chcete-li aktivní potlačení okolního hluku a vše s touto funkcí spojené. Příplatek 500 Kč, respektive 20 USD či EUR je tedy na jednu stranu zanedbatelný, na druhou však vlastně možná daleko víc na zvážení než tomu bylo dřív. O tom ale až později. Pro vás je totiž v tuto chvíli důležité vědět vlastně hlavně to, že zvukově, designově a ve všech ostatních důležitých aspektech jsou levnější a dražší AirPods 5 shodné a tudíž vše, co napíšu níže, platí pro obě varianty.
Design, který Apple neměl důvod překopávat
Po designové stránce od AirPods 5 žádnou revoluci nečekejte a vlastně jsem za to rád. AirPods si za deset let existence vytvořily natolik charakteristický vzhled, že vymýšlet změny jen proto, aby byla nová generace na první pohled jiná, by mi příliš smysl nedávalo. AirPods 5 tak nadále sázejí na otevřenou peckovou konstrukci vycházející z EarPods bez silikonových špuntů a krátké nožky, přičemž právě tato konstrukce je podle mě stále jedním z hlavních důvodů, proč po klasických AirPods sáhnout místo modelu Pro.
Já osobně totiž patřím mezi uživatele, kterým pecky jednoduše vyhovují. Člověk totiž nemá zvukovod utěsněný silikonovým špuntem, sluchátka jsou lehká a ani po delší době poslechu mi v uších nijak zásadně nepřekážejí. Samozřejmě je zde pořád ono velké „ale“ typické prakticky pro všechny AirPods od jejich první generace – každému uchu sedí trochu jinak. Pokud vám tedy tvar klasických AirPods historicky nevyhovoval, AirPods 5 vás pravděpodobně nespasí.
Rozměrově jsou sluchátka velmi kompaktní. Každé měří 30,2 x 18,3 x 18,1 mm a váží 4,3 gramu. Samotné pouzdro vyšší verze má 46,2 x 50,1 x 21,2 mm a váží 34,7 gramu. Oproti AirPods 4 se tedy bavíme prakticky o stejně kompaktním řešení, které člověk bez problému hodí do kapsy a po chvíli o něm ani neví.
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Příjemným posunem je odolnost IP57 namísto IP54 u AirPods 4, která navíc platí nejen pro samotná sluchátka, ale také pouzdro. Sluchátka by tedy měla vydržet, ať už s pouzdrem či bez něj, ponoření do vody o hloubce 1 metr na 30 minut, což není vůbec špatné. Zrovna u produktu, který člověk nosí při sportu, v dešti nebo jej neustále vytahuje z kapsy, jde tedy za mě o upgrade, který sice nikoho nedonutí běžet do obchodu, ale rozhodně jej vítám.
U dražší verze pak najdete ještě jednu věc převzatou z AirPods Pro, a tou je možnost měnit hlasitost přejetím prstu po nožce sluchátka. Už v prvních dojmech jsem psal, že funguje velmi spolehlivě, a ani další používání na tom nic nezměnilo. Osobně však stále hlasitost velmi často upravuji přes Digital Crown na Apple Watch, takže zrovna tato vychytávka pro mě není něčím, za co bych nutně potřeboval připlácet. Na druhou stranu, pokud Apple Watch nenosíte a kvůli ovládání hlasitosti nechcete vždy sahat po telefonu či jste obecně zvyklí ovládat poslouchané věci přes sluchátka, zde zažijete solidní krok kupředu.
Abych však jen nechválil, je třeba upozornit na neduh, kterým trpěly všechny předešlé generace AirPods a které se Apple nevyvaroval ani zde. Na mysli mám konkrétně lesklé bílé nabíjecí pouzdro, jehož povrch je doslova magnetem na škrábance. I při běžném používání sluchátek ve smyslu jejich nošení v kapse, pokládání na stůl a tak podobně tedy počítejte s tím, že se vám lesklý povrch pouzdra postupem času zaplní mikrošrábanečky, které jsou sice zpravidla vidět jen pod určitým úhlem, nicméně samozřejmě nepotěší.
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Zvuk se zlepšil, ale nečekejte zázraky
To nejdůležitější u každých sluchátek je samozřejmě zvuk a tady můžu po delším používání zopakovat prakticky totéž, co jsem psal už po prvních hodinách s AirPods 5 v uších. Zvuk je tedy jednoduše opravdu o něco lepší než AirPods 4, ale ani po zhruba dvou týdnech úplně nechci tvrdit, že je rozdíl nějak obrovský a rozhodně bych netvrdil, že po nasazení nové generace budete mít pocit, jako byste svou hudební knihovnu slyšeli poprvé. Pokud ale obě generace porovnáváte přímo vedle sebe, rozdíl slyšet je.
Nejvíc jej vnímám u basové složky. Basy působí hutněji, přirozeněji a zvuku dodávají trochu více života, aniž by Apple sklouzl k jejich přehnanému zvýraznění. O něco lépe na mě působí také středy a výšky a celkově bych zvuk AirPods 5 popsal jako plnější, živější, čistší, příjemnější a přirozenější. Jak ale říkám, nejde o nějaký zásadní skok, ale spíš o tak trochu očekávatelný krůček kupředu.
Za zlepšením zvuku stojí dle Apple nově navržená víceportová akustická architektura a nová generace adaptivní ekvalizace, která upravuje zvuk podle tvaru uší v širším rozsahu frekvencí. Nejdůležitější ale podle mě je, že se Applu podařilo zvuk posunout bez toho, aby nějak zásadně změnil jeho charakter. Pokud se vám tedy líbily AirPods 4, AirPods 5 vám budou znít jednoduše o něco lépe. Určitě ne o třídu a určitě ne nějak dramaticky, ale lépe prakticky ve všech směrech a hlavně tak, jak je pro AirPods zkrátka a dobře charakteristické.
Současně je samozřejmě potřeba držet očekávání na uzdě při srovnávání s AirPods Pro 3, které jsou zvukově stále dál. Zvuk Pro modelu má podle mě větší prostor, plastičnost a celkově působí ještě bohatěji, k čemuž samozřejmě pomáhá i špuntová konstrukce a lepší utěsnění zvukovodu. AirPods 5 proto rozhodně neberte jako levnější náhradu AirPods Pro 3. Jsou podle mě totiž spíš alternativou pro lidi, kteří chtějí peckovou konstrukci, nikoliv konkurencí, která by měla Pro model sesadit z jeho pozice.
ANC je lepší, fyziku ale neošálíte
Velmi podobný příběh se odehrává u aktivního potlačování okolního hluku. Když jej Apple před dvěma lety dostal do AirPods 4, byl jsem až překvapený, jak dobře dokáže ANC v otevřených peckových sluchátkách fungovat. U AirPods 5 se jej podařilo posunout zase o něco dál, ale asi úplně nepřekvapí, že už nejde o takový „wow efekt“, jak tomu bylo u předešlé generace.
Apple konkrétně hovoří o až 1,5x účinnějším ANC oproti AirPods 4 s aktivním potlačováním hluku a ačkoliv samozřejmě nedokážu říct, zda je potlačení skutečně přesně jedenapůlkrát lepší, rozdíl při přímém srovnání poznat jde. Běžný ruch ulice, auta, hovory lidí kolem vás nebo monotónní zvuky dokáží AirPods 5 potlačit lépe a člověk se díky tomu může při nižší hlasitosti okolí lépe soustředit na hudbu či podcast.
Stejně jako u zvuku nicméně platí, že fyziku neošálíte. AirPods 5 vám neutěsní zvukovod, a proto do uší pronikají především náhlé a výrazné zvuky. Troubení auta, křik nebo třeba plačící dítě uslyšíte stále poměrně snadno, ale mezigeneračně méně. AirPods Pro 3 jsou v tomto směru úplně někde jinde. Vždyť sám Apple na jejich konto uvádí, že jejich ANC je až třikrát účinnější než u AirPods 5. Pokud tedy chcete primárně co nejlepší odhlučnění například do letadla, MHD nebo hlučné kanceláře, AirPods Pro 3 budou pořád lepší volbou.
Já si mimochodem právě ANC v poslední době docela oblíbil i bez jakéhokoliv puštěného audia ve sluchátkách, protože mi pomáhá v domácnosti s roční dcerkou udržet pozornost při práci. A zatímco u předešlé generace dokázalo ANC velmi dobře utlumit televizi, ale manželku hovořící na dcerku úplně perfektně upozadit nedokázalo, ANC u AirPods 5 už i manželčin hlas dokáže lépe „upozadit“ a mě tedy dopřát lepší soustředění. Jasně, ANC jako takové je stále založeno na určitém „šumu“, který je bez zapnutého audia slyšitelný, ale u AirPods 5 určitě není rušivější než u předešlých generací.
Velkým benefitem letošní generace AirPods je pak za mě bezesporu to, že ANC už Apple nabízí u obou verzí AirPods 5, což považuji za velmi dobré rozhodnutí. U AirPods 4 totiž bylo právě aktivní potlačování hluku jedním z hlavních důvodů, proč sáhnout po dražší variantě. Letos tuto funkci dostanete i u levnější verze, čímž se tak ve výsledku stává dostupnější a uživatelsky zajímavější.
Vedle ANC jsou pak u AirPods 5 samozřejmě i funkce s aktivním potlačením okolního hluku spojené. Řeč je konkrétně o Adaptivním zvuku, režimu propustnosti nebo Detekci konverzací, která automaticky ztlumí přehrávání ve chvíli, kdy začnete s někým mluvit, a po skončení konverzace vrátí hlasitost zpět. Nejde sice o nic, co bychom z ekosystému AirPods neznali, ale funguje to dobře a v kombinaci s lepším ANC to dělá z AirPods 5 velmi příjemná sluchátka pro každodenní nošení.
Mikrofony se neposunuly, ale nevadí to
Nevím jak vy, ale osobně používám AirPods velmi často i pro vyřízení telefonátů, protože mám díky nim volné ruce pro další práci. Je proto jasné, že kvalita mikrofonu je pro mě opravdu důležitá a ačkoliv zde Apple mezigeneračně papírově a potažmo ani v tichosti nic nezměnil, vlastně mi to vůbec nevadí. Snímání hlasu u AirPods 5 je totiž opět na velmi vysoké úrovni a protistrana vás tak ve valné většině případů uslyší jasně, zřetelně a celkově čistě. Hovory z AirPods 5 jsem zkoušel jak z interiéru, tak i z exteriéru při mírném větru, přičemž sluchátka si se snímáním hlasu vždy poradila opravdu dobře a protistrana mě slyšela naprosto bez problému. Na telefonáty se tedy opět jedná o spolehlivého parťáka.
Výdrž je lepší, vyšší model ale odhaluje jednu zvláštnost
U testované vyšší verze Apple udává až 5 hodin poslechu na jedno nabití se zapnutým ANC a až 7 hodin s vypnutým hlukovým filtrem. S pouzdrem se pak dostanete až na 22 hodin se zapnutým ANC. Pět minut v pouzdře pak vystačí přibližně na další hodinu používání, což je za mě opravdu užitečná vychytávka vzhledem k tomu, že když jdu běhat, docela často se mi stane, že těsně před vyběhnutím zjistím, že mám sluchátka vybitá a tak je ještě v rychlosti hodím nabíjet a než se před domem protáhnu, jsou minimálně na hodinku nabitá.
V porovnání s AirPods 4 je výdrž jednotlivých sluchátek lepší, což vítám o to víc, že právě baterie je jednou z věcí, která se u několik let používaných AirPods začne postupně ozývat. A právě zde se podle mě ukazuje, proč je příchod AirPods 5 po pouhých dvou letech vlastně velmi dobře načasovaný. Kdo kupoval AirPods 4 hned v roce 2024 a používá je intenzivně každý den, může už stejně jako já začít pozorovat, že baterie není tím, čím bývala. V takové chvíli přechod na AirPods 5 není jen honbou za o něco lepším zvukem či ANC, ale zároveň přirozenou výměnou opotřebovaného příslušenství za jeho lepší nástupce. Musím sice objektivně říci, že se baterie v AirPods za poslední roky velmi zlepšily a určitě jejich kapacita neklesá tak rychle jako tomu bylo dřív (AirPods 1. generace jsem za dva roky používání dostal zhruba na hodinovou výdrž při hovoru), nicméně aktivní používání každý den se i na novějších generacích logicky podepsat musí.
Trochu paradoxní mi nicméně přijde situace kolem dvou verzí AirPods 5. Dražší varianta, kterou testuji, vydrží s ANC pět hodin, zatímco základní levnější čtyři hodiny. Dražší model navíc přidává bezdrátové nabíjení pomocí Qi či nabíječky pro Apple Watch, reproduktor pouzdra pro funkci Najít a již zmíněné ovládání hlasitosti přejetím po nožce a to je prakticky všechno podstatné.
Zvukově jsou tedy obě varianty stejné a stejně tak obě nabízejí ANC. A zcela upřímně, pokud bych si měl AirPods 5 kupovat, levnější varianty bych se letos vůbec nebál. Pětisetkorunový příplatek není nijak dramatický a bezdrátové nabíjení mám rád, takže smysl vyšší verze určitě vidím. Rozhodně bych ale tentokrát neřekl, že je pro většinu uživatelů automaticky lepší koupí. Pokud totiž pouzdro běžně nabíjíte přes USB-C, hodina výdrže navíc pro vás není zásadní a hlasitost upravujete přes iPhone či Apple Watch, dostanete u levnějších AirPods 5 prakticky stejný zážitek za méně peněz.
Resumé
Hodnotit AirPods 5 je pro mě coby milovníka bezdrátových Apple sluchátek ve výsledku docela jednoduché. Apple vzal AirPods 4, které jsem už před dvěma lety považoval za výborná sluchátka, a prakticky ve všech důležitých směrech je posunul o něco dál. Zvuk je lepší, ANC je účinnější, výdrž narostla, odolnost se zvýšila na IP57 a u vyšší verze přibylo pohodlné ovládání hlasitosti přímo na sluchátku. Nic z toho samo o sobě nepředstavuje revoluci, ale když všechny změny sečtete, dostanete zkrátka lepší AirPods.
Zároveň bych ale majitelům dva roky starých AirPods 4 neříkal, aby je okamžitě vyhodili a běželi pro novou generaci. Pokud vám totiž stále dobře slouží a baterie drží, není zde dle mého názoru doslova nic, bez čeho byste najednou nemohli žít. Právě stáří AirPods 4 ale podle mě dělá z načasování nové generace velmi chytrý tah Applu. První kusy jsou mezi lidmi od roku 2024 a u intenzivně používaných sluchátek už může být baterie po dvou letech znatelně opotřebovaná. Pokud se tedy dostáváte do fáze, kdy stejně začínáte přemýšlet o výměně, AirPods 5 jsou naprosto logickým nástupcem.
Velmi sympatické je navíc letošní rozhodnutí nabídnout ANC u obou variant, kvůli čemuž bych tentokrát dobře zvažoval, zda vůbec potřebujete mnou testovanou dražší verzi, protože toho za příplatek vlastně tentokrát dostanete méně než tomu bylo u AirPods 4.
Pokud tedy máte AirPods 4 v dobré kondici, klidně s nimi ještě zůstaňte. Jestli ale jejich baterie začíná po dvou letech ztrácet výdrž, používáte starší generaci nebo zkrátka hledáte klasické peckové AirPods, těžko se mi na AirPods 5 hledá něco, kvůli čemu bych je nedoporučil. Nejsou revolucí a ani se o ni nesnaží. Jsou jen ve všech důležitých ohledech o něco lepší než už tak povedená předchozí generace a někdy je přesně takový upgrade úplně dostačující.