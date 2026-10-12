Apple TV 4K (2026) přinese hned dvě zásadní novinky

Apple uspořádá v úterý tiskovou konferenci s názvem „Welcome home“, kde se hlavní hvězdou stane zbrusu nový chytrý displej s pracovním označením HomeView. Vedle něj se však po letech dočká aktualizace také Apple TV 4K. Podle informací Marka Gurmana z Bloombergu u ni jablečná společnost testuje dvě zásadní novinky a to sice vestavěné mikrofony přímo v těle Apple TV a vylepšený dálkový ovladač Siri Remote. Když k tomu přičteme ještě dřívější úniky o nasazení rychlejšího čipu, WiFi 7 a tak podobně, zřejmě se nová Apple TV posune poměrně solidně.
Hlasové příkazy bez hledání ovladače
Dosud museli uživatelé při zadávání hlasových příkazů pro Siri mluvit přímo do mikrofonu v ovladači, případně využívat spárovaný HomePod. Nová Apple TV 4K by toto omezení mohla zcela odstranit. Apple totiž testuje integrované mikrofony přímo v těle samotného set-top boxu. To by umožnilo zadávat příkazy Siri napříč celým obývacím pokojem bez nutnosti brát do ruky ovladač nebo mít v místnosti dedikovaný chytrý reproduktor.
Siri Remote s reproduktorem: Konec ztrácení v gauči
Druhou výraznou inovací prochází dálkový ovladač Siri Remote. Současná verze sice nabízí základní funkci vyhledávání přes Najít, chybí jí však možnost přehrát hlasitý zvukový signál. Nově testovaný ovladač disponuje vestavěným reproduktorem, což značně usnadní jeho dohledání ve chvíli, kdy zapadne mezi polštáře pohovky nebo se prostě někam zatoulá.
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Kdy se novinek dočkáme?
Nový chytrý displej HomeView by se měl na trh dostat až v polovině listopadu. Nová generace Apple TV 4K a aktualizovaný HomePod mini 2 mají podle Gurmana zamířit do prodeje již 30. října. Kompletní představení celé řady proběhne na úterní konferenci 13. října. Apple TV měla být dle spekulací představena již před nějakou dobou. Apple ale posečkal na dodělání Siri AI, protože neviděl smysl vydávat produkt bez této novinky.