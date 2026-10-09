Tim Cook odmítá spekulace: Vedení Apple jsem plně předal novému CEO, sám se soustředím na globální politiku

Po přesunu do pozice výkonného předsedy správní rady se Tim Cook poprvé podrobněji vyjádřil k tomu, jak funguje jeho spolupráce s novým lodivodem Applu Johnem Ternusem. V rozhovoru pro britský list The Independent zdůraznil, že do každodenního řízení firmy nezasahuje.
Základem je důvěra a otevřená komunikace
Cook odmítl obavy, že by jako dlouholetý lídr stál novému CEO za zády a mluvil mu do provozních rozhodnutí. „Především mezi mnou a Johnem panuje neuvěřitelná míra vzájemné důvěry,“ uvedl Cook pro Davida Phelana z deníku The Independent. „Vztah musí být postavený na důvěře a komunikace musí být častá a věcná. Jinak se ale v současnosti soustředím především na celosvětovou politiku.“
Podle Cooka spočívá jeho role v podpoře nového vedení přesně tak, jak si sám Ternus vyžádá. „Pomáhám Johnovi jakýmkoliv způsobem, který uzná za vhodný. Nezasahuji do toho. Nejsem žádný potížista, co by se pletl do cizích věcí,“ dodal.
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Globální regulace a vztahy s vládami
Právě kontakt s vládami a regulačními orgány představuje pro Apple v posledních letech jednu z největších výzev. Od antimonopolních sporů v Evropské unii až po obchodní politiku v Asii a USA. Cook v rozhovoru potvrdil, že právě diplomatická agenda nyní tvoří jádro jeho každodenní práce.
„Propojení a jednání s vládami po celém světě má obrovskou váhu, protože existuje spousta oblastí, kde se snažíme prosazovat nebo obhajovat změny. Je v tom značné množství práce a tomu se nyní věnuji,“ vysvětlil Cook rozdělení kompetencí na samém vrcholu Applu. Je-li tomu skutečně tak, je jistě dobře, že má Ternus volné ruce a nesvazuje jej Cookův „stín“. Ternus je u kormidla od 1. září a má za sebou již první keynote a představení iPhonů 18 Pro a iPhonu Duo. V brzké době by měla následovat keynote týkající se domácího hubu s displejem.