Majitelé Apple Watch 12 a Ultra 4 hlásí nepříjemné problémy. Nové hodinky jim dráždí pokožku

Nové Apple Watch Series 12 a Ultra 4 jsou na trhu teprve necelé tři týdny, ale někteří jejich majitelé už začínají upozorňovat na poměrně nepříjemný problém. Na diskuzních fórech a sociálních sítích se totiž objevují stížnosti na podráždění pokožky v místech, kde se zadní strana hodinek dotýká zápěstí. Uživatelé popisují konkrétně především zarudnutí kůže a v některých případech dokonce nepříjemné pálení. A přestože podobné problémy nejsou u chytrých hodinek ničím úplně novým, zajímavé je, že se nyní objevují právě u modelů, které Apple vybavil přepracovanými zdravotními senzory.
Podle zkušeností některých majitelů se podráždění objevuje přímo pod kruhovou oblastí senzorů na spodní straně hodinek. Jeden z uživatelů například uvedl, že začal pociťovat mírné pálení již po několika dnech používání Apple Watch Series 12. Zarudnutí si přitom všiml až ve chvíli, kdy hodinky sundal kvůli nabíjení. Zajímavé je, že podle svých slov nikdy neměl podobné problémy se staršími generacemi Apple Watch a hodinky navíc nenosil ani příliš utažené, ani příliš volné. Právě proto začal zvažovat jejich vrácení.
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Mohou za to nové zdravotní senzory?
Příčina problémů zatím není jasná, nicméně někteří uživatelé spekulují o tom, zda nemohou souviset s přepracovanými zdravotními senzory. Apple totiž u letošních Apple Watch Series 12 a Ultra 4 výrazně upravil systém měření srdečního tepu, který nyní dokáže provádět měření každých pět sekund. Zároveň došlo ke zvětšení plochy elektrod pro EKG, změně uspořádání fotodiod do kruhu a nasazení větších zelených LED diod. Cílem těchto úprav je především přesnější a častější sledování zdravotních údajů, což je ostatně jedna z hlavních novinek letošní generace.
Zda ale právě tyto změny skutečně stojí za podrážděním pokožky, není v tuto chvíli potvrzeno. Samotné optické měření srdečního tepu navíc není známou příčinou popálenin a zatím neexistují důkazy, že by nové senzory pokožku poškozovaly. Podobné stížnosti se ostatně objevovaly už u předchozích generací Apple Watch, a to prakticky od uvedení vůbec prvního modelu. My v redakci pak Apple Watch 12 i Ultra 4 testujeme od prvních dnů uvedení na trh a na ruce se nám chovají stejně jako předešlé generace – tedy bez jakéhokoliv ekzému či čehokoliv podobného. Právě z tohoto důvodu bych tam osobně nebyl z podobných zpráv úplně vyplašený. Pokud ale máte citlivější pokožku, je minimálně dobré vědět, že se něco takového děje.