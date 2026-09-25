Apple Watch Ultra 4 mají další exkluzivní vychytávku. Apple ji schoval přímo do ciferníků

Apple Watch Ultra 4 jsou na trhu teprve krátce a postupně se ukazuje, že Apple do nich schoval i několik drobností, kterým při představení příliš prostoru nevěnoval. Jednou z nich je nová možnost zobrazení informací přímo po obvodu ciferníku, která je navázaná na novou funkci Připravenost (Readiness).
Apple Watch Ultra už tradičně nabízejí u vybraných ciferníků více možností přizpůsobení než klasické modely Series. Kromě speciálních barev, fontů či samotných ciferníků lze využívat také takzvaný bezel, tedy prostor kolem jejich okraje. Dosud se zde daly zobrazovat například sekundy, hloubka, nadmořská výška nebo informace související s tréninkem. Apple Watch Ultra 4 k nim nově přidávají také Readiness.
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Jak připravené je vaše tělo?
Readiness nebo chcete-li Připravenost je jednou z letošních zdravotních novinek Apple Watch Series 12 a Apple Watch Ultra 4. Hodinky při výpočtu skóre využívají informace o fyzické aktivitě, spánku a životních funkcích, mezi které patří například srdeční či dechová frekvence, teplota zápěstí nebo HRV. Výsledkem je jednoduché skóre, které má uživateli napovědět, jak je jeho tělo připravené na další zátěž.
A právě Apple Watch Ultra 4 jej nyní dokáží zobrazit poměrně efektně přímo na ciferníku. Ve spodní části se konkrétně objeví číselné skóre společně se slovním hodnocením, zatímco čtyři pruhy vedené kolem okraje ciferníku znázorňují jednotlivé kategorie Readiness a tečka ukazuje, kam do nich aktuální skóre spadá. Novinku podporuje například Modular Ultra nebo letošní Siri Modular.
Nejde samozřejmě o funkci, kvůli které by měl někdo okamžitě měnit starší Apple Watch Ultra za novou generaci. Pokud ale Připravenost pravidelně sledujete, je za mě osobně tato vychytávka jednou z drobností, která může být při každodenním používání hodinek překvapivě praktický. Skóre se totiž může během dne měnit a díky jeho umístění na okraj ciferníku jej máte neustále na očích, aniž byste kvůli němu museli otevírat samostatnou aplikaci. Já nicméně zatím data pro vyhodnocení Připravenosti stále sbírám, takže si o novince úplně obrázek udělat nemůžu.