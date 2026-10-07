Apple Watch Series 12 a Ultra 4 rozebrány do posledního šroubku. Opravitelnost je stále jejich velkou slabinou

Nové Apple Watch Series 12 a Ultra 4 jsou na trhu sice teprve necelé tři týdny, už se však dostaly pod šroubováky specialistů z iFixit, kteří obě letošní novinky kompletně rozebrali, aby zjistili nejen to, co se ukrývá uvnitř jejich těl, ale především jak složité budou případné opravy. Výsledek je přitom letos docela rozpačitý. Zatímco u Series 12 Apple několik drobností skutečně vylepšil, Ultra 4 zůstávají z hlediska opravitelnosti prakticky na tom samém místě, kde se zastavily dřívější Ultra 3. Oba modely si nakonec od iFixit odnesly shodné hodnocení 4 body z 10.
U Apple Watch Ultra 4 začíná největší problém prakticky okamžitě po zahájení opravy. Přestože se na spodní straně hodinek nachází čtveřice šroubků, přes ně se k baterii ani většině dalších komponent nedostanete. Zpřístupní totiž pouze sestavu senzorů a další části ve spodní části hodinek. Pokud tedy chcete například vyměnit baterii, musíte stále dovnitř přes displej.
iFixit proto musel Ultra 4 přibližně deset minut zahřívat a následně opatrně odříznout lepidlo kolem displeje. Právě tento krok tak nepřekvapivě zůstává největším problémem celé opravy, protože pod displejem se nacházejí citlivé flex kabely, jejichž poškození může opravu výrazně prodražit. Jakmile je však obrazovka pryč, výměna baterie je relativně jednoduchá. Baterii lze totiž po odstranění čtyř šroubků a držáku poměrně jednoduše odpojit. Samotný akumulátor má kapacitu 2,444 Wh, zatímco Ultra 3 používaly 2,313Wh baterii. Kromě mírně většího akumulátoru a pár menších změn uvnitř však iFixit žádný zásadní posun v opravitelnosti nenašel a Ultra 4 proto získaly stejné skóre 4/10 jako předchozí tři generace.
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O něco zajímavější je situace u Apple Watch Series 12. Také zde je nutné nejprve odstranit přilepený displej, což je docela problém, jelikož podle iFixit jsou mezery kolem něj dokonce ještě menší než u Ultra 4. Při otevírání tak bylo potřeba použít dost síly, kvůli čemuž roste logicky riziko z poškození obrazovky. Jakmile se ale dovnitř dostanete, narazíte na několik příjemných změn. Apple například u 1,461Wh baterie nově použil natahovací lepidlo s vytahovacím jazýčkem známá ze starších modelů iPhone, díky kterému lze akumulátor vyjmout podstatně jednodušeji. U Series 11 měla mimochodem baterie 46mm verze kapacitu 1,403 Wh. Změnil se také způsob připojení displeje. Předchozí ZIF konektor a pásku Apple nahradil jednodušším přítlačným konektorem. Háček nové generace je nicméně v tom, že při výměně displeje je nyní potřeba vyjmout také baterii.
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Právě drobná vylepšení u Series 12 stačila na to, aby iFixit zvýšil jejich skóre opravitelnosti o jeden bod na 4/10. Žádný velký důvod k oslavám to ale není. Pro srovnání, Pixel Watch 5 od Googlu získaly od iFixit 9/10, jelikož jejich displej drží dvojice Torx šroubků a těsnění a také baterii lze vyjmout bez boje s lepidlem. Pokud jste tedy doufali, že si po letech čekání dokážete Apple Watch nové generace opravit doma, vězte, že jde stále o velmi složitý proces, který bychom vám rozhodně nedoporučovali.