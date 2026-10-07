App Store začínají plnit aplikace optimalizované pro iPhone Duo

Apple oznámil, že vývojáři softwaru mohou začít do App Storu odesílat ke schválení aplikace plně optimalizované pro chystaný iPhone Duo. Tento krok přichází v dostatečném předstihu před samotným spuštěním prodeje, které je naplánováno na pátek 23. října. Společnost tím dává vývojářům prostor pro odladění svých produktů, aby první majitelé tohoto zařízení mohli naplno využít potenciál ohebného displeje hned v den vydání.
Černé okraje versus plné využití displeje
Ačkoliv veškeré stávající aplikace z App Storu na novém iPhonu Duo poběží zcela automaticky bez nutnosti jakéhokoliv zásahu, uživatelský zážitek u neupravených titulů nebude ideální. Zpětná kompatibilita je totiž vyřešena tak, že neoptimalizované programy se na vnitřním skládacím displeji zobrazí se silnými černými okraji, aby si zachovaly svůj původní poměr stran.
Pokud chtějí vývojáři dosáhnout toho, aby se jejich aplikace dokázaly dynamicky zvětšovat, plynule měnit své rozložení a efektivně vyplnit celou dostupnou plochu obřího vnitřního panelu, musí své projekty povinně sestavit pomocí nového balíčku iOS 27.1 SDK nebo jeho novějších verzí.
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Nástroje a doporučení pro plynulý přechod
Hlavním pracovním nástrojem pro implementaci těchto změn je vývojové prostředí Xcode ve verzi 27.1. Apple v souvislosti s otevřením schvalovacího procesu zveřejnil na svém vývojářském portálu sérii praktických tipů. Ty se zaměřují primárně na správné uchopení adaptivních prvků rozhraní tak, aby aplikace přirozeně reagovaly na změnu formátu při rozevření zařízení. Právě bezchybná softwarová podpora a rychlá adaptace aplikací třetích stran bude pro celkový úspěch a přijetí prvního skládacího telefonu od Applu naprosto klíčová. Předobjednávky tohoto modelu jsou naplánovány na 16. října od 14:00. První šťastlivci jej dostanou 23. října. Jelikož se očekává, že zařízení bude velmi populární, budou jistě všechny aplikace brzy vychytané. Podle některých analytiků se má iPhone Duo do roka stát v tomto segmentu číslem jedna.