Před 15 lety zemřel Steve Jobs. Muž, který změnil Apple i celý technologický svět

Dnešní den je pro Apple a jeho fanoušky spojený s jedním smutným výročím. Přesně před 15 lety, tedy 5. října 2011, totiž ve věku pouhých 56 let zemřel spoluzakladatel a dlouholetý šéf společnosti Steve Jobs. Stalo se tak paradoxně pouhý den poté, co Apple na své tehdejší centrále Infinite Loop představil iPhone 4S se Siri. Jobs už se této prezentace nezúčastnil a jen několik týdnů před svou smrtí odstoupil z pozice CEO Applu, ve které jej nahradil Tim Cook.
Jobs spoluzaložil Apple v roce 1976 společně se Stevem Wozniakem a Ronaldem Waynem a během následujících desetiletí se podepsal pod produkty, které změnily nejen samotnou společnost, ale v mnoha ohledech celý technologický svět. Po jeho návratu do tehdy problematického Applu v druhé polovině 90. let přišel iMac, následovaný iPodem, iTunes Storem, iPhonem či iPadem. Právě pod Jobsovým vedením se navíc začala formovat filozofie úzkého propojení hardwaru, softwaru a služeb, na které Apple staví dodnes.
Apple na Jobse nezapomněl ani po 15 letech
Jeho posledním vystoupením na Apple Keynote se stalo WWDC v červnu 2011, na kterém pomáhal představit iCloud spolu s iOS 5 a Mac OS X Lion. V srpnu téhož roku následně rezignoval na pozici CEO a doporučil představenstvu, aby jej nahradil Tim Cook. Necelé dva měsíce nato pak Jobs po dlouhém boji s rakovinou slinivky zemřel.
Apple jeho památku připomíná dodnes. Na svém webu stále provozuje stránku Remembering Steve, na které zobrazuje výběr z více než milionu vzpomínek, myšlenek a vzkazů zaslaných lidmi z celého světa po Jobsově smrti. Při prvním výročí jeho úmrtí Apple zveřejnil speciální vzpomínkové video a Tim Cook pak prakticky každý rok 5. října připomínal svého někdejšího šéfa, mentora a přítele. Loni například napsal, že Jobs viděl budoucnost jako místo bez hranic, ukazoval ostatním cestu vpřed a inspiroval je k následování.
Letos je přitom situace poprvé jiná. V čele Applu už nestojí Tim Cook, ale John Ternus, který jej ve funkci CEO vystřídal teprve před několika týdny. V době psaní tohoto článku zatím Ternus žádnou veřejnou vzpomínku na Jobse nezveřejnil, vzhledem k tradici předchozích let se však samozřejmě může během dne ještě objevit. Jedno je každopádně jisté už nyní – přestože od smrti Steva Jobse uplynulo přesně 15 let, jeho vliv je v Applu a technologickém světě stále velmi dobře patrný.