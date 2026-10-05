Apple zpřísní přístup aplikací k datům na Mac. Důvodem jsou AI agenti

S nástupem stále schopnějších AI agentů začínají tvůrci operačních systémů řešit také to, k jakým datům by podobné aplikace vlastně měly mít přístup a ani Apple není v tomto směru jiný. Před pár hodinami proto oznámil změny, které se dotknou jednoho z nejmocnějších oprávnění v macOS , konkrétně pak Full Disk Access neboli úplného přístupu k disku. Ten totiž dokáže aplikaci otevřít dveře prakticky ke všemu, co na svém Macu máte, což začíná být podle Apple s rostoucími schopnostmi umělé inteligence čím dál větším rizikem.
Apple nabízí Full Disk Access v macOS především proto, aby mohly například zálohovací aplikace správně fungovat a dostat se i k datům, která jsou jinak před aplikacemi chráněna. Udělením tohoto oprávnění však aplikace do značné míry obejde standardní ochranné mechanismy macOS a může získat přístup nejen k běžným souborům, ale také k e-mailům, zprávám nebo historii prohlížení. Apple proto nyní upozorňuje, že někteří vývojáři začali Full Disk Access využívat způsobem, při kterém si uživatel nemusí plně uvědomovat, kolik svých dat aplikaci ve skutečnosti zpřístupňuje.
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Problém se navíc nyní stupňuje s příchodem AI agentů, kteří na rozdíl od klasických aplikací nemusí pouze pasivně pracovat s několika konkrétními soubory, ale mohou samostatně procházet data, vyhodnocovat je a na jejich základě provádět další úkoly. Pokud tedy podobnému nástroji udělíte Full Disk Access, teoreticky mu tím můžete zpřístupnit obrovskou část svého digitálního života. U komunikačních aplikací navíc podle Applu nejde pouze o soukromí samotného uživatele, protože přístupem ke zprávám mohou být dotčena také data lidí, se kterými komunikuje.
Apple proto oznámil, že v budoucnu zavede další ochranné mechanismy, díky kterým bude možné Full Disk Access udělit pouze prostřednictvím „velmi explicitní akce uživatele“. Co přesně se pod tím skrývá, však zatím neprozradil. Nevíme tedy, zda macOS přidá další potvrzovací dialog, podrobnější vysvětlení toho, k čemu aplikace získá přístup, nebo například celý proces udělení oprávnění zkomplikuje několika kroky. Stejně tak Apple zatím neoznámil, kdy přesně nové zabezpečení nasadí.
Samotné Full Disk Access z macOS každopádně nezmizí, protože jej řada aplikací skutečně potřebuje. Apple chce místo toho zajistit, aby uživatel před jeho udělením mnohem lépe chápal, co tím aplikaci dovoluje. S tím, jak se AI agenti postupně mění z jednoduchých chatbotů v nástroje schopné samostatně pracovat s počítačem a jeho obsahem, bude právě kontrola jejich oprávnění zřejmě jedním z témat, která budeme v následujících letech řešit stále častěji. A právě proto si myslím, že přístup Apple k celé záležitosti je naprosto správný.