Sílící obavy před AI se rozhodla zmírnit Nvidia, která představila nový bezpečnostní systém proti AI. Zabezpečení, na kteérm Nvidia pracovala s téměř jakoukoli AI a technologickou společností na kterou si vzpomenete bude fungovat tak, aby zabránilo AI agentům dělat si co je napadne. Platforma kombinuje software, ale také hadrware, který dokáže agenty odstavit v momentě, kdy selže jakékoli softwarové zabezpečení. Pokud se jakýkoli AI agent vymkne kontrole, dokáže jej tento systém izolovat a zastavit během milisekund. Systém s názvem Open Agent Safety Platform je zcela open source a je určen k zabezpečení AI agentů a to jak během jejich testování, tak v momentě, kdy jsou již nasazeni online pro veřejnost.
Celý systém funguje poměrně jednoduše, ale jak Nvidia tvrdí, tak velmi spolehlivě. Do takzvaného OpenShell nahraje správce agenta, tedy například společnost OpenAI informace o tom, co agent smí a nesmí dělat. To znamená, že například řekne, že agent smí data jen číst a nesmí do nich za žádných okolností zapisovat. V momentě, kdy agent přestane data jen číst, ale začne do nich také zapisovat aktivuje se druhá část systému s označnním Sentry. Celý OpenShell je navíc zcela nezávislý na AI agentovi a slouží pro jeho monitoring. V okamžiku, kdy OpenShell zjistí, že agent něco porušil, například v našem případe začal do dat zapisovat, aktivuje Sentry. Ten pak běží na specializovaných procesorech Nvidia BlueFild 4 a jeho hardware je tedy zcela oddělen od hardware zbytku systému. Právě to zabrání tomu, aby jej ovládl samotný AI agent. Sentry v momentě, kdy zjistí, že má agenta izolova,t okamžitě, jak Nvidia tvrdí v řádu milisekund agenta izoluje a ukončí jeho činnost. Právě díky tomu nebude možné, aby agent hlídal sám sebe, ale bude nad sebou mít dozor, který jej může okamžitě ukončit.
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Nvidia tak přišla s řešením, díky kteérmu v posledních týdnech volají největší AI společnosti světa po regulaci, protože jejich agenti přerůstají bezpečnostní systémy samotných společností a v případě, že si začnou dělat co chtějí, hrozilo, že je nebude možné zastavit. Právě to by mělo řešení Open Agent Safety Platform vyřešit. Vzniká tak v podstatě dohled nad tím, co agenti dělají a v momentě, kdy poruší pravidla, budou za to okamžitě potrestáni. Nvidia technologii staví jako 100% opensource a to nejen z hlediska software, ale do svého hadware ji budou mít možnost zahrnout také výrobic jako je Intel, Arm nebo například Apple v rámci svých mobilních čipů.