První bezpečnostní Apple kamera nakonec nebude kamera

Apple se chce v následujících měsících pustit do chytré domácnosti podstatně výrazněji než doposud a jedním z připravovaných produktů má být i jeho vlastní domácí kamera. Pokud jste si však představovali klasickou bezpečnostní kameru ve stylu produktů od konkurence, podle nejnovějších informací vás čeká poměrně velké překvapení. Novinka od Applu totiž údajně nebude schopná nahrávat video.
S informací přišel ve svém novém podcastu Power On dobře informovaný reportér Bloombergu Mark Gurman, který před pár hodinami připravovaný produkt popsal spíš jako chytrý senzor vybavený kamerou než jako klasickou bezpečnostní kameru. Zařízení má pomocí umělé inteligence analyzovat dění ve svém okolí a rozpoznávat, co se v domácnosti právě odehrává, aniž by uživateli poskytovalo klasický videozáznam. Gurman jej dokonce označil za první mainstreamovou domácí bezpečnostní kameru, ze které uživatel žádné záběry nedostane.
Apple chce vsadit především na soukromí
Na první pohled může něco podobného znít u bezpečnostní kamery přinejmenším zvláštně. Právě absence klasického nahrávání však zřejmě souvisí s důrazem Applu na ochranu soukromí. Namísto ukládání hodin záznamu by tedy měla kamera pomocí AI vyhodnocovat své okolí a uživateli předávat informace o tom, co se doma děje. Už dřívější zprávy hovořily například o schopnosti rozpoznávat přítomnost lidí a zjišťovat, ve které místnosti se nacházejí.
Zajímavé je to i s ohledem na HomeKit Secure Video. Apple totiž už dnes umožňuje kompatibilním kamerám třetích stran bezpečně ukládat záznamy do iCloudu a v iOS 27 přidal další funkce založené na Apple Intelligence, včetně textových souhrnů událostí či seskupování záběrů z různých kamer. Vlastní kamera Applu by však podle současných informací mohla jít úplně jinou cestou a namísto poskytování samotného videa se soustředit právě na jeho průběžnou analýzu.
Kdy přesně se novinky dočkáme, zatím není jisté. Apple má podle dostupných informací letos v říjnu představit především nový HomePod mini, Apple TV a dlouho očekávaný domácí hub, zatímco vlastní bezpečnostní kamera by mohla následovat později, potenciálně až v roce 2027. Pokud se však informace o jejím fungování potvrdí, půjde o poměrně netradiční pojetí domácí bezpečnostní kamery a zároveň produkt, na kterém bude Apple moci velmi dobře demonstrovat, jak si představuje spojení AI, chytré domácnosti a ochrany soukromí. O to víc mě upřímně zajímá funkčnost.