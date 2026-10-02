Apple zintenzivnil lobbing v EU. Za schůzky s politiky utrácí miliony eur

Apple od června roku 2024 absolvoval celkem 257 schůzek s politiky a úředníky EU. Podle nejnovější analýzy deníku The Financial Times, která vychází z evropského rejstříku transparentnosti, utratí jablečný gigant za lobbistické aktivity v Bruselu přibližně devět milionů eur ročně. Tato částka hravě překonává společné výdaje velkých evropských korporací, jako jsou Total, Volkswagen a Airbus dohromady.
Technologičtí obři na vrcholu žebříčku
Americké korporace využívají svůj vliv v Bruselu především k obraně proti přísným digitálním pravidlům. Ve frekvenci osobních jednání s evropskými činiteli Apple mezi technologickými společnostmi zaostává pouze za Googlem, který od posledních voleb do Evropského parlamentu stihl uspořádat 302 setkání. Pozadu nezůstává ani Amazon s 239 schůzkami, což ho řadí na celkové čtrnácté místo. Absolutní prvenství v počtu schůzek nicméně drží nevládní ekologická organizace WWF se 431 setkáními. V celkových finančních výdajích pak Apple překonává společnost Meta, jejíž roční rozpočet na lobbing v EU přesahuje deset milionů eur.
Tlak na technologickou suverenitu
Zvýšená aktivita amerických firem v Evropě souvisí se snahou unie o dosažení takzvané technologické suverenity a snížení závislosti na zahraničních technologiích. Na evropské regulační snahy navíc Donald Trump v minulosti opakovaně reagoval hrozbou zavedení odvetných cel. Zástupci společností Apple a Amazon v oficiální reakci na zveřejněnou zprávu uvedli, že s tvůrci evropských politik standardně projednávají pouze ta témata, která jsou klíčová pro jejich zákazníky a plynulý chod samotného podnikání. Výdajům za lobbing se nelze příliš divit. EU si v posledních letech na velké firmy často došlápla nemalými pokutami. Například Applu byl v minulosti vyměřen „flastr“ ve výši půl miliardy.